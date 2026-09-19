Alonso: Chelsea Diintimidasi Menghadapi Brentford

Xabi Alonso, pelatih Chelsea, mengakui bahwa timnya kehilangan kendali atas jalannya pertandingan melawan Brentford, dalam kekalahan tiga gol tanpa balas pada Jumat malam, sekaligus sepakat dengan pemainnya Levi Colwill bahwa timnya diintimidasi dalam situasi bola mati.

Brentford mencetak tiga gol di babak kedua, sehingga meraih kemenangan meyakinkan atas Chelsea, setelah Jayden Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho menggetarkan gawang.

Dengan hasil ini, Chelsea di bawah asuhan Alonso melanjutkan rangkaian hasil negatifnya, setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris, menyusul kekalahan dari Arsenal, hasil imbang dengan Hull, kemudian tumbang di hadapan Brentford.

Alonso mengkritik cara timnya mengelola laga ini, seraya berkata dalam pernyataan yang disorot jaringan "ESPN": "Saya rasa kami kehilangan kestabilan dan mentalitas kompetitif yang kami butuhkan di babak kedua."

Ia menambahkan: "Kami tahu bahwa detail-detail kecil bisa sangat menentukan. Kami tidak boleh memberi lawan keunggulan dalam pertandingan seperti ini. Namun ini soal 95 menit, dan kami tidak mampu mempertahankan level ini sepanjang beberapa pertandingan yang kami jalani di awal musim, dan itu adalah hal yang harus kami perbaiki."

Di sisi lain, Levi Colwill, dalam pernyataan kepada jaringan Sky Sports, mengatakan bahwa Chelsea diintimidasi dalam situasi bola mati.

Ia menambahkan: "Ini pertandingan yang sulit. Mungkin kami terlalu membuka diri saat tertinggal satu gol, sehingga mereka memanfaatkan itu dan menghukum kami lewat serangan balik, dan mereka sangat mahir dalam hal ini."

Ia melanjutkan: "Kami tidak cukup baik di babak kedua. Kami punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan selama jeda internasional. Mungkin kami sesekali diintimidasi dalam situasi bola mati, dan kami harus memperbaiki penampilan kami di aspek ini."

Ia meneruskan: "Kami tidak bisa bergantung pada trio penyerang untuk mengeluarkan kami dari situasi berbahaya, melainkan kami semua harus saling membantu. Kami masih punya ruang yang besar untuk berkembang."

Alonso sepakat dengan kapten timnya dalam pertandingan ini, seraya berkata: "Ini bukan hanya soal situasi bola mati, tetapi mencakup duel, aspek pertahanan, dan pembangunan serangan, begitu pula momen-momen ketika kami kebobolan gol pertama. Meski demikian, kami masih berada dalam permainan, tetapi ketika kau kehilangan organisasi, kau menjadi tidak terkendali."

Ia menutup: "Memahami pertandingan dan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk bersaing hingga akhir adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu. Para pemain membutuhkan waktu untuk memahami dan merasakannya. Dan untuk saat ini, kami belum sepenuhnya mencapai perasaan itu, agar kami bisa bersaing sepanjang pertandingan."



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"