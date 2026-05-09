Almere City menyingkirkan De Graafschap dan akan menghadapi Willem II di semifinal babak play-off

Almere City FC berhasil lolos ke babak semifinal babak play-off setelah mengalahkan De Graafschap. Setelah menang 3-1 pada leg pertama, hasil imbang 2-2 pada Sabtu lalu sudah cukup bagi tim asuhan Jeroen Rijsdijk. Di babak berikutnya, mereka akan menghadapi Willem II.

Melalui Ferdy Druijf, Almere sudah unggul setelah setengah jam pertandingan. Tim tamu melakukan kombinasi serangan hingga ke area penalti Doetinchem, kemudian Hamza El Dahri mengarahkan bola ke kepala Druijf. Penyerang itu pun menyundul bola ke sudut atas gawang: 0-1.

Ketinggalan tersebut membuat tugas tim asuhan Marinus Dijkhuizen semakin berat. Bek sayap De Graafschap naik lebih tinggi dan hal itu menghasilkan peluang bagus menjelang akhir babak pertama. Levi Schoppema mengoper bola ke Chaid El Allachi, yang melompat tinggi, namun sundulannya melebar dari gawang.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, De Graafschap memberikan respons yang sempurna. Fedde de Jong melepaskan tendangan bebas melengkung ke tiang jauh. Rowan Besselink menjulang tinggi di atas semua pemain, namun Tristan Kuijsten berhasil menepisnya dengan gemilang. Pada kesempatan kedua, Besselink akhirnya mencetak gol dengan tendangan keras: 1-1.

Serangan De Graafschap semakin berbahaya setelah itu. Tak lama setelah gol penyama kedudukan, Besselink melepaskan tembakan dari jarak dekat yang melambung di atas gawang Almere. Namun, tekanan tim asal Doetinchem itu tak bertahan lama, karena Almere City mulai mengendalikan jalannya pertandingan.

Setelah kekacauan di lini belakang De Graafschap, Marley Dors merebut bola. Ia mengoper ke Milan de Haan, yang dengan sedikit keberuntungan mencetak gol keras melalui Teun Gijsselhart: 1-2. Besselink mendapat kartu merah menjelang akhir pertandingan karena tekel keras terhadap Bas Huisman.

Kyano Kwint menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-90. Dari tendangan sudut, penyerang tersebut mencetak gol dengan sundulan yang apik. Namun, gol tersebut datang terlambat. Almere City lolos ke semifinal dengan mengorbankan De Graafschap dan akan menghadapi Willem II di babak tersebut.