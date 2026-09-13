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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Allegri: "Tekanan? Kami harus membalikkan arah"

SSC Napoli

Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, berbicara kepada mikrofon DAZN, sebelum laga melawan Bologna:


"Tekanan? Dalam sepak bola ada momen ketika segalanya berjalan baik dan ada juga saat semuanya berjalan buruk. Tugas kami membalikkan keadaan"


"Terlalu menyederhanakan jika hanya membicarakan kami, ada juga lawan yang membuat Anda bermain dengan satu cara atau cara lain, lihat Arsenal"


"Sampai hari ini kami belum berbuat cukup, kami menelan tiga kekalahan dan harus meraih kemenangan pertama di kandang".

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