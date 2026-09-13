Allegri: "Tekanan? Kami harus membalikkan arah"

Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, berbicara kepada mikrofon DAZN, sebelum laga melawan Bologna:





"Tekanan? Dalam sepak bola ada momen ketika segalanya berjalan baik dan ada juga saat semuanya berjalan buruk. Tugas kami membalikkan keadaan"





"Terlalu menyederhanakan jika hanya membicarakan kami, ada juga lawan yang membuat Anda bermain dengan satu cara atau cara lain, lihat Arsenal"





"Sampai hari ini kami belum berbuat cukup, kami menelan tiga kekalahan dan harus meraih kemenangan pertama di kandang".