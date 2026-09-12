Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, berbicara dalam konferensi pers menjelang laga Serie A melawan Bologna, yang dijadwalkan besok petang pukul 18.00 di Stadion Maradona:









Ini persimpangan penting, apakah Anda termotivasi dan yakin tim akan tampil baik? Pendekatan seperti apa yang Anda minta? Apa yang harus dihindari?

"Besok bagi kami adalah kesempatan untuk mulai menang di kandang, kami belum melakukannya, tidak banyak yang perlu dibicarakan, kami tahu momen yang sedang kami jalani, 3 kekalahan beruntun, tidak banyak yang bisa dibicarakan dan hanya perlu bertindak. Besok kami punya kesempatan untuk meraih tiga poin melawan Bologna yang meraih hasil bagus melawan Sassuolo, ditangani dengan baik, punya kualitas teknis, tetapi besok bagi kami sangat penting dan soal ini... semua orang sudah paham".





Bagaimana kondisi Anguissa dan Neres?

"Anguissa absen, bersama McTominay, Marianucci, Giovane, sementara Neres membaik, Lang tersedia. Kami punya jumlah pemain yang cukup untuk menghadapi pertandingan dengan cara terbaik. Besok adalah pertandingan dengan tanggung jawab besar. Setelah itu kami akan punya rentang waktu yang penting untuk memperbaiki klasemen dan menghadapi 9 pertandingan berikutnya sebaik mungkin".





Di Lorenzo adalah figur penting di ruang ganti setelah 3 kekalahan beruntun. Bagaimana Anda menyikapi hasil-hasil ini?

"Sangat sederhana, hanya ada satu jalan: hanya kami yang bisa membalikkan tren ini, bukan berarti seseorang akan memberi kami sesuatu. Dengan ketenangan dan tanggung jawab, memahami pentingnya pertandingan, di atas segalanya ada hasil, karena pada akhirnya itulah yang mengubah suasana hati semua orang, apalagi kami di dalam. Memang benar kami menghadapi Como, tim yang sangat bagus, Inter yang merupakan tim terkuat di liga, dan Arsenal, tetapi tentu jika penampilan yang kami tunjukkan dengan cara seperti itu, di kedua fase, belum cukup, jelas ada beberapa bagian yang kurang dan itu harus dilakukan besok untuk memenangkan pertandingan dan itu sama sekali tidak mudah. Dalam momen-momen seperti ini, segalanya terlihat lebih gelap dari yang sebenarnya, pada akhirnya performa adalah satu hal dan kedua fase tentu bisa ditingkatkan, tetapi hasil memengaruhi Anda... kadang Anda memainkan laga yang tidak layak Anda menangi tetapi tetap mendapat hasil, dan di lain waktu justru sebaliknya. Kami menjalani beberapa bagian pertandingan dengan baik, bagian lain kurang baik, besok terlepas dari performa teknis yang tetap harus ditunjukkan... melawan Arsenal pun kami melakukannya, mungkin dengan terlalu banyak membiarkan tembakan, tetapi besok hasil adalah hal yang mendasar dan semua orang akan dibutuhkan. Di Lorenzo? Dia kapten, anak muda yang sangat bertanggung jawab, pemain luar biasa, tetapi momen-momen seperti ini dalam karier sudah sering kami lewati, yang penting adalah menghadapinya dengan berani dengan melihat segalanya tidak segelap itu, jika Anda bagus pada 30 Juni, Anda juga bagus pada 30 Desember dan 30 Juni tahun depan, lalu ada momen ketika Anda kehilangan pemain atau kondisi dan segalanya berjalan kurang baik. Menyenangkan mendengar semua orang menjelaskan sepakbola, tetapi sepakbola indah karena itu, karena ada ketidakpastian".





Bagaimana Anda melihat kondisi mental tim? Di Lorenzo setelah Arsenal mengatakan ada sesuatu yang tidak berjalan baik tetapi kami tidak mengerti apa.

"Dalam momen seperti ini, semakin sedikit berpikir dan semakin banyak bertindak, itu lebih baik. Kami berpikir, kami berbicara, tetapi satu-satunya hal adalah turun ke lapangan dan melakukan hal-hal dengan lebih baik. Kami menganalisis pertandingan, seperti biasa, bukan berarti kalau kalah kami menganalisisnya dan kalau menang tidak. Kami sudah menyiapkan pertandingan, menghormati Bologna dan menambahkan sesuatu lagi di kedua fase, dengan mengetahui bahwa pertandingan akan berjalan panjang".





Apakah Lang akan bermain besok?

"Kami lihat besok pagi, saya punya beberapa keraguan. Tapi bukan karena hal-hal itu... sangat banyak yang terjadi dalam sebuah karier. Itu sudah selesai di situ, dia sudah meminta maaf, kami punya solusi di depan antara Neres, Lang, De Bruyne, Vergara, Lucca, Hojlund, Politano... kami punya pemain-pemain ofensif dan besok pagi kami akan melihat susunan pemainnya. Lalu ada pergantian pemain, pertandingan panjang".





Apakah double play membantu setidaknya dalam pembangunan serangan?

"Di semua pertandingan kami bisa berbuat lebih baik dalam dua fase, melawan Arsenal kami tampil baik secara teknis, kami bisa lebih baik dalam membangun serangan, kami membuang bola, dalam peluang-peluang potensial kami salah mengambil keputusan".





Memenangkan laga besok adalah hal terakhir yang penting, tetapi bukankah ada juga pembahasan terkait performa yang bisa mengkhawatirkan Anda? De Bruyne mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat lebih baik dari ini.

"Saya percaya dia bisa lebih baik, dia tampil bagus, saya senang dengannya seperti dengan semua yang lain, tetapi jika ini belum cukup maka kami semua harus berbuat lebih banyak. Tanggung jawab besok penting, hasil besok harus ditempatkan di depan performa. Melalui performa Anda harus meraih hasil, tetapi tidak benar bahwa performa melawan Como, Inter, Arsenal... tetapi ada juga lawan, saya juga akan senang memegang bola selama 90 menit dan melepaskan 30 tembakan, tetapi ada juga lawan dan pada momen-momen itu Anda tidak boleh kebobolan. Kami kebobolan, tetapi kami juga punya peluang. Jika sejauh ini itu belum cukup, dibutuhkan lebih. Besok tidak ada soal performa, bagus atau tidak, tetapi kami harus berusaha membawanya pulang".





Dalam fase bertahan apakah Anda berpikir untuk mengubah sesuatu dalam pengaturan?

"Memang benar kami membiarkan beberapa tembakan ke gawang, tetapi secara paradoks lebih banyak di babak pertama ketika penguasaan bola hampir seimbang daripada di babak kedua saat dominan. Pada gol itu mereka mencetak gol yang hebat, tetapi kami tidak mengikuti one-two. Soal tembakan, Anda harus memahami bagaimana itu terjadi, Anda juga bisa menghitung 15, tetapi tergantung berapa banyak penyelamatan yang dilakukan kiper dan dari mana mereka menembak. Terlepas dari fase bertahan, kami membuat keputusan yang salah di depan yang tidak boleh Anda buat di level ini. Dalam bertahan kami harus lebih sedikit membiarkan lawan menembak, lebih waspada, kadang-kadang kami bergerak berdasarkan intuisi umpan tetapi itu harus diperbaiki. Tujuannya jelas, yaitu hasil".





Bisakah kondisi fisik terdampak karena perubahan total dalam persiapan?

"Hasil mengubah opini, tetapi secara struktural tim ini butuh lebih banyak waktu, beberapa datang dengan sedikit pertandingan di kaki mereka. Saya sangat percaya diri, pertandingan kami yang paling sulit adalah besok dan di Florence... lalu setelah jeda kami juga akan membaik dalam aspek fisik".





Anguissa, apa yang terjadi?

"Kemarin dia mengalami masalah otot dan berhenti, bagaimanapun dia tidak tersedia".



