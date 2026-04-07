Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan kursi kepelatihan Real Madrid pada musim depan.

Laporan menyebutkan bahwa Allegri merupakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen Real Madrid jika mereka memutuskan untuk melepas jasa pelatih saat ini, Alvaro Arbeloa.



Liga Italia gratis di stc tv untuk pelanggan paket Biti Fiber, Mufotter 4, Max, dan Pro 4 & 5

Perlu diingat bahwa Allegri sebelumnya pernah menyatakan bahwa ia menolak tawaran untuk melatih Real Madrid beberapa tahun lalu karena lebih memilih Juventus daripada Los Blancos.

Allegri ditanya setelah pertandingan Milan melawan Napoli pada pekan ke-31 Serie A, "Apakah benar Anda akan menjadi pelatih baru Real Madrid?".. Pelatih asal Italia itu menjawab, dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky Sport Italia": "Mari kita bicara tentang pertandingan hari ini."



Perlu diketahui bahwa Massimiliano Allegri terikat kontrak dengan Milan hingga musim panas 2027.

Saat ini, Milan berada di posisi ketiga klasemen Serie A, tertinggal 9 poin dari rivalnya, Inter, yang memimpin klasemen.



