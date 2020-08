Alexis Sanchez: Saya Sangat, Sangat Bahagia Bertahan Di Inter Milan

Gelandang Milan, Alexis Sanchez (31 tahun), mengaku girang setelah dilepas dan resmi menjadi pemain Nerazzurri.

Sanchez direkrut Inter secara gratis setelah Man United memutus kontrak sang pemain yang sebetulnya masih tersisa hingga Juni 2022.

Sanchez meneken kontrak bersama Inter hingga Juni 2023. Sebelumnya, pemain asal Cile itu dipinjam klub Kota Mode tersebut sejak awal musim 2019/20.

