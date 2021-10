Merasa Dizalimi Persikabo, Striker Persita Alex Goncalves Blak-Blakan Di Instagram

Striker asal Brasil yang kini membela Persita Tangerang, Alex Goncalves, blak-blakan di media sosial terkait masalah gaji yang dialami saat masih berkostum Persikabo 1973 [sebelumnya bernama PS TIRA-Persikabo].

Dalam unggahan terbarunya di akun Instagram miliknya, @pafamily1990, Alex merasa dizalimi pihak Persikabo. Pemain berusia 31 tahun itu mengaku tidak menerima gaji penuh dari klub asal Kabupaten Bogor tersebut.

Alex berkostum Persikabo pada Liga 1 2020. Namun, kompetisi edisi tersebut terpaksa dihentikan imbas pandemi Covid-19. Sang pemain kemudian mendapati kontraknya diputus sepihak dan gajinya dipotong hingga 75 persen!

Tiga pertandingan bareng Persikabo, Alex telah menyumbangkan masing-masing satu gol dan assist. Ia mengatakan sempat menemui bos klub berjuluk Laskar Padjajaran tersebut, Bimo Del Piero, tapi tetap tidak menerima haknya.

Berikut bunyi unggahan Alex Goncalves:

"I'm Alex dos santos Persita's player, I want to expose the situation I've been living in these last few weeks!

I'm being prevented from doing my job, playing for my team, helping my teammates, running the risk of LOSE my contract and having to return to BRAZIL because I'm fighting for my rights!

In March of last year I had my salary cut by 75% by the TIRA PERSIKABO club without being informed, without an agreement, without any assistance, my son did not study for 1 year because the 25% I was receiving was impossible to pay for school and support my family, I humbled myself, cried in front of Mr Bimo club president asking for help!

I never received this help! So I went after my rights for doing this Mr Bimo is refusing to make a simple letter to release the

My visa STOPPING ME from being able to do my job, earn my money and support my family!"