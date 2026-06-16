Alasan Pergantian Mohamed Salah Saat Melawan Belgia

Al-Mahdi Suleiman, kiper tim nasional Mesir, mengungkapkan alasan di balik pergantian Mohamed Salah selama pertandingan melawan Belgia, yang berakhir imbang 1-1 dalam laga pembuka perjalanan tim Firaun di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir berhasil meraih satu poin berharga dari pertandingan pertamanya di Piala Dunia setelah penampilan yang kuat melawan timnas Belgia, sehingga tetap mempertahankan peluangnya untuk lolos ke babak berikutnya.

Al-Mahdi Suleiman mengatakan dalam wawancara televisi di saluran "On Sport": "Kami menampilkan pertandingan yang bagus melawan tim yang kuat, dan kami berharap bisa meraih kemenangan, namun hasil imbang tetap merupakan hasil yang positif di awal perjalanan."

Dia menambahkan: "Semua pemain telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan menampilkan pertandingan yang hebat, dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Mustafa Shubair atas penampilan luar biasa yang ditunjukkannya selama pertandingan."

Mengenai pergantian Mohamed Salah selama pertandingan, Al-Mahdi Suleiman menjelaskan bahwa kapten tim Mesir itu merasa sedikit kelelahan, yang mendorong staf pelatih untuk menariknya keluar.

Dia menambahkan: "Mohamed Salah adalah pemain hebat dan kapten sejati, yang selalu mendukung semua rekan setimnya, namun dia merasa sedikit kelelahan selama pertandingan, dan staf pelatih menilai bahwa menggantikannya adalah keputusan terbaik."

Kiper timnas Mesir itu menegaskan bahwa timnya tidak takut menghadapi lawan mana pun di turnamen ini, sambil menyoroti bahwa para pemain memiliki ambisi besar di edisi Piala Dunia kali ini.

Dia melanjutkan: "Tujuan kami adalah bersaing dengan kuat dan menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi teratas, dan kami yakin mampu meraih hasil positif dalam pertandingan-pertandingan mendatang."

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami menaruh harapan besar pada dua pertandingan mendatang, dan kami berusaha untuk membahagiakan para pendukung Mesir yang telah mendukung kami dengan luar biasa, dan kami berharap dapat menampilkan turnamen yang sesuai dengan nama Timnas Mesir."

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