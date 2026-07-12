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Alasan penggantian Haaland saat melawan Inggris

Norway vs England
Norway
England
World Cup
E. Haaland
S. Solbakken
Norwegia
Inggris
AS

"Seharusnya aku sudah menggantinya sepuluh menit yang lalu"

Pelatih tim nasional Norwegia, Ståle Solbakken, menimbulkan keheranan besar dengan keputusannya mengganti bintang utamanya, Erling Haaland, pada babak tambahan, saat Norwegia sangat membutuhkan gol penyama kedudukan.

Keputusan tersebut sulit dipahami oleh banyak penonton. Solbakken kemudian memberikan penjelasan setelah pertandingan.

Surat kabar Bild dari Jerman mengutip pernyataan Solbakken: “Keputusan untuk menggantikannya tidaklah sulit. Mungkin saya seharusnya menggantikannya sepuluh menit lebih awal.”

Dia menambahkan: “Dia tampil luar biasa di Piala Dunia dan telah memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.”

Dia melanjutkan: “Selain itu, sepertinya dia mengalami memar yang menyakitkan di paha selama babak kedua.”

World Cup
England crest
England
ENG
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Argentina
ARG

Meskipun tersingkir dengan pahit, Solbakken hanya memuji penyerangnya itu dengan mengatakan: “Dia mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan. Anda tidak bisa meminta lebih dari itu dari seorang pemain.”

Tanpa Haaland di lapangan, Inggris mempertahankan keunggulannya dan meraih kemenangan dengan skor 2-1 serta lolos ke babak semifinal, di mana mereka bersiap menghadapi Argentina yang mengalahkan Swiss 3-1.

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