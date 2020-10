Salip Alan Shearer, Striker Arsenal Eddie Nketiah Jadi Top Skor Timnas U-21 Inggris

Striker muda , Eddie Nketiah (21 tahun), resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas U-21 Inggris.

Terkini, Inggris sukses mengalahkan Turki dengan skor 2-1 pada Grup 3 Kualifikasi Euro U-21 di Stadion Molineux, Rabu (14/10) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Nketiah menyumbangkan gol kedua Inggris pada menit ke-88 setelah skuad arahan Aidy Boothroyd tersebut unggul sejak babak pertama lewat gol bunuh diri Huseyin Turkmen. Turki baru mampu memperkecil skor pada menit tambahan paruh kedua melalui Halil Dervisoglu.

Tiga menit setelah eksekusi penaltinya yang gagal, Nketiah dengan tenang mengonversi umpan terobosoan Ryan Sessegnon dengan penyelesaian akhir yang rapi.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EddieNketiah9 now has 14 goals at @England U-21 level - one more than previous record holders Alan Shearer and Francis Jeffers https://t.co/INtXWNNi9B