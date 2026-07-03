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Al-Sisi memberi selamat kepada tim nasional Mesir... Apa yang dia katakan?

Australia vs Egypt
Australia
Egypt
World Cup
Australia
Mesir
AS

Mesir telah mencetak prestasi bersejarah

Pada Jumat malam, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengucapkan selamat kepada tim nasional sepak bola atas keberhasilannya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 1-1 pada waktu reguler dan perpanjangan waktu.

Al-Sisi mengatakan melalui akun media sosialnya: “Saya mengucapkan selamat kepada putra-putra Mesir, para pahlawan tim nasional, atas pencapaian bersejarah ini dengan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah tim nasional.”

Ia menambahkan: “Kalian telah membuktikan bahwa keyakinan pada kemampuan, bersaing dengan semangat tim, dan tekad untuk menang akan menghasilkan prestasi,” sambil mendoakan kesuksesan bagi tim Firaun dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Di babak 16 besar, timnas Mesir akan menghadapi pemenang pertandingan antara Argentina dan Cape Verde, dalam penampilan pertamanya di babak ini sejak pertama kali berpartisipasi di Piala Dunia.

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