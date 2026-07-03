Al-Sisi memberi selamat kepada tim nasional Mesir... Apa yang dia katakan?

Pada Jumat malam, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengucapkan selamat kepada tim nasional sepak bola atas keberhasilannya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 1-1 pada waktu reguler dan perpanjangan waktu.

Al-Sisi mengatakan melalui akun media sosialnya: “Saya mengucapkan selamat kepada putra-putra Mesir, para pahlawan tim nasional, atas pencapaian bersejarah ini dengan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah tim nasional.”

Ia menambahkan: “Kalian telah membuktikan bahwa keyakinan pada kemampuan, bersaing dengan semangat tim, dan tekad untuk menang akan menghasilkan prestasi,” sambil mendoakan kesuksesan bagi tim Firaun dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Di babak 16 besar, timnas Mesir akan menghadapi pemenang pertandingan antara Argentina dan Cape Verde, dalam penampilan pertamanya di babak ini sejak pertama kali berpartisipasi di Piala Dunia.