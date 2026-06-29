Al-Sailiya mengejutkan Al-Ahli dalam transfer Ali Alwan

Klub Al-Ahly dari Mesir telah memulai negosiasi dengan pemain internasional Yordania Ali Alwan, penyerang klub Al-Sailiya dari Qatar, dengan tujuan merekrutnya selama jendela transfer musim panas ini, guna memperkuat lini depan menjelang dimulainya musim baru.

Penyerang asal Yordania tersebut sebelumnya telah membela tim nasional negaranya, “Al-Nashami”, di putaran final Piala Dunia 2026, namun perjalanan Yordania berakhir di babak penyisihan grup, setelah menelan tiga kekalahan dari Austria, Aljazair, dan Argentina.

Pelatih Al-Ahly asal Maroko, Al-Hussein Ammouta, sangat memahami kemampuan Alwan, setelah sebelumnya pernah melatihnya saat memimpin tim nasional Yordania, sebelum rekan senegaranya, Jamal Al-Salamy, mengambil alih tanggung jawab teknis.

Dalam konteks ini, saluran televisi “Al-Kass” dari Qatar mengungkap bahwa Al-Ahly Mesir secara resmi mengajukan permohonan kepada klub Al-Sailiya untuk merekrut Ali Alwan selama bursa transfer musim panas.

Saluran tersebut menambahkan bahwa sumber-sumbernya menegaskan bahwa manajemen Al-Sailiya tidak menyetujui tawaran finansial yang diajukan oleh Al-Ahly, sambil mencatat bahwa klub Qatar tersebut bersikeras untuk menerima nilai denda yang tercantum dalam kontrak pemain tersebut, sebelum menyetujui penyelesaian kesepakatan.