Al-Saibari selamatkan posisi direktur Bayern Munich

Bayern Munich mengarah untuk memperpanjang kontrak direktur olahraganya, Max Eberl, di tengah tingginya kepuasan di dalam klub terhadap kinerjanya belakangan ini, meski sebelumnya sempat muncul kontroversi seputar masa depannya.

Menurut jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, reporter jaringan "Sky Sport - Jerman", berbagai perkiraan menunjukkan perpanjangan kontrak Eberl hingga melewati tahun 2027, seraya menegaskan bahwa tidak ada indikasi apa pun mengenai kepergian dini, justru sebaliknya.

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Plettenberg merujuk pada pernyataan presiden kehormatan klub, Uli Hoeness, yang mengatakan pada hari Kamis: "Saya sangat marah pada diri sendiri. Saya tidak memperlakukan Max dengan cara yang semestinya sebelum final Piala (ketika ia meragukan masa depannya bersama Bayern Munich), dan saya telah meminta maaf kepadanya".

Hoeness menambahkan, sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai perpanjangan kontrak Eberl: "Untuk saat ini, saya katakan bahwa peluang hal itu terjadi adalah 100%".

Plettenberg menyebutkan bahwa masa depan Eberl akan masuk dalam agenda pertemuan dewan pengawas berikutnya, pada Agustus, seraya menyoroti bahwa Hoeness dan para anggota dewan merasa sangat lega terhadap perencanaan dini untuk memperkuat tim, terutama setelah merekrut pemain Jerman Nathaniel Brown dan pemain Maroko Ismael Saibari.

Ia menambahkan bahwa manajemen Bayern kini mengalihkan fokusnya ke urusan para pemain yang akan pergi, di mana Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza menonjol sebagai kandidat utama untuk meninggalkan klub selama masa transfer musim panas.

Hoeness sebelumnya juga memuji bintang Maroko itu, seraya menyebutkan bahwa Saibari menarik perhatiannya di Piala Dunia 2026.