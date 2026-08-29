Bintang Bayern Munich asal Maroko, Ismael Saibari, mengungkapkan pemain yang paling ia kagumi sejauh ini di klub Bavaria tersebut, yang ia bela mulai musim panas ini setelah pindah dari klub Belanda, PSV Eindhoven.

Saibari mengatakan, dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky Sport - Jerman", usai kemenangan telak atas Stuttgart (5-1) pada laga pembuka Bundesliga, Jumat kemarin: "Harry Kane (yang paling saya kagumi). Saya sudah pernah membahas hal ini dengan teman-teman saya... Harry, sederhananya, adalah penyerang terbaik. Saya berusaha belajar darinya."

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Saibari, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61, tampil menonjol pada pertandingan pertamanya di Liga Jerman, dengan menciptakan dua gol untuk Aleksandar Pavlovic dan Luis Diaz.

Menurut jaringan statistik "Opta", Saibari menjadi pemain pertama dalam sejarah Bayern Munich yang menciptakan dua gol sebagai pemain pengganti, pada penampilan perdananya di Bundesliga, sejak Toni Kroos pada 26 September 2007.

Apa yang ditampilkan Saibari?

Pelatih asal Belgia, Vincent Kompany, menurunkan pemain internasional Maroko itu menggantikan Nathanael Brown, sehingga ia berkontribusi mengubah tempo permainan tim Bavaria pada babak kedua melawan Stuttgart.

Pada menit ke-82, Saibari menusuk ke dalam kotak penalti dan melewati tekel salah satu bek Stuttgart dengan olah bola yang memukau, tetapi ia memilih mengoper alih-alih menembak, dengan mengirimkan umpan silang kepada Aleksandar Pavlovic, yang menyelesaikannya dengan mudah dari jarak dekat, mencetak gol keempat Bayern.

Saibari kembali menciptakan gol kelima pada menit ke-(90+2), setelah menerima bola dari Tom Bischof usai memotong bola di area tengah lapangan Stuttgart, lalu mengoperkannya kepada Luis Diaz yang berhadapan sendiri dengan gawang dan menembak ke sudut kiri, menutup pesta lima gol tim tuan rumah.

Bintang Maroko itu juga sempat tampil sebagai pemain pengganti pada pertandingan pertamanya bersama raksasa Bavaria tersebut, ketika Bayern menang atas Borussia Dortmund (2-1) di Piala Super Jerman, Sabtu lalu.

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