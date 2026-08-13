Meski Paris Saint-Germain merayakan gelar baru setelah menjuarai Piala Super Eropa dengan mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1, suasana perayaan itu tidak mampu menutupi pertanyaan yang kian meningkat seputar masa depan winger Prancis Bradley Barcola, yang kini menjadi salah satu sorotan utama di bursa transfer di tengah ketertarikan kuat dari Liverpool.

Pada saat Paris Saint-Germain memulai musim barunya dengan cara terbaik yang mungkin di atas lapangan, masa depan Barcola tetap terbuka pada segala kemungkinan, setelah sang pemain absen tampil melawan Aston Villa, sementara presiden klub Nasser Al-Khelaifi hanya memberikan pernyataan singkat yang justru menambah ketidakjelasan seputar masa depan pemain tersebut.

Barcola di luar rencana melawan Aston Villa

Barcola tidak tampil dalam pertandingan itu, dan ia hampir menjadi satu-satunya pemain yang tidak menjalani sesi pemanasan secara penuh, selain rekrutan baru Lucas Digne.

Dan saat para pemain Paris Saint-Germain mengangkat trofi Piala Super Eropa, winger Prancis itu tampak berada relatif jauh dari rekan-rekannya, mengenakan jaket pemanasan, sehingga membuka pintu bagi spekulasi baru mengenai masa depannya bersama tim.

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Al-Khelaifi membiarkan pintu terbuka

Barcola memiliki kontrak dengan Paris Saint-Germain yang berlaku hingga musim panas 2028, namun ia menolak, menurut informasi yang beredar, untuk memperpanjang kontraknya, dan ia juga terbuka untuk menjalani pengalaman baru selama periode transfer saat ini.

Hal ini terjadi di tengah ketertarikan Liverpool untuk mendapatkan jasanya, di mana klub Inggris itu menempatkan winger Prancis tersebut di antara target mereka untuk memperkuat lini serang, terutama setelah kepergian bintang Mesir Mohamed Salah.

Meski ada keinginan bersama untuk membahas transfer ini, jurang antara tuntutan Paris Saint-Germain dan apa yang ditawarkan Liverpool masih besar, sehingga membuat kepergian sang pemain masih jauh dari kepastian hingga saat ini.

Al-Khelaifi mengatakan dalam pernyataan yang dikutip RMC Prancis, "Hari ini ia adalah pemain Paris Saint-Germain. Kita lihat saja apa yang akan dihasilkan oleh pembicaraan dan negosiasi," sebelum menambahkan sambil mengarahkan ucapannya kepada media, "Kalian, media, banyak bicara, tetapi saya tidak berbicara."

Paris meminta 170 juta euro

Sejumlah laporan sebelumnya menyebutkan bahwa manajemen Paris Saint-Germain menetapkan valuasi yang sangat tinggi untuk melepas Barcola, yang bergabung ke klub pada musim panas 2023 dari Olympique Lyon dengan biaya 45 juta euro.

Menurut informasi yang beredar, klub asal Paris itu meminta sekitar 170 juta euro untuk menyetujui kepergian sang winger Prancis, sebuah angka yang masih jauh dari tawaran yang diajukan Liverpool sejauh ini.

Ketertarikan pada Barcola tidak terbatas pada Liverpool saja, karena Arsenal sebelumnya sudah menanyakan situasi sang pemain dan kemungkinan mendatangkannya selama periode transfer saat ini.

13 gol pada musim lalu

Barcola menampilkan angka-angka yang bagus bersama Paris Saint-Germain sepanjang musim lalu, setelah mencetak 13 gol dalam 49 pertandingan di berbagai kompetisi, menegaskan posisinya sebagai salah satu opsi serangan paling menonjol dalam skuad tim.

Namun dengan berlanjutnya ketidakjelasan seputar masa depannya, tampaknya hari-hari mendatang akan menjadi penentu apakah Barcola akan melanjutkan perjalanannya bersama sang juara Eropa, ataukah ketertarikan Liverpool dan klub-klub lain akan berubah menjadi transfer nyata yang mengakhiri kariernya di Paris.