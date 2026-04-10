Al-Khaleej Menanggapi... Apakah Donis Akan Memimpin Tim Nasional Arab Saudi di Piala Dunia?

Klub Al-Khaleej menanggapi kabar yang mengaitkan pelatih asal Yunani, Giorgos Donis, dengan kepelatihan tim nasional Saudi Arabia dalam waktu dekat, sebagai pengganti pelatih asal Prancis, Hervé Renard.

Beberapa laporan sebelumnya menyebutkan kemungkinan pemecatan Renard sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, di tengah penurunan performa tim nasional Saudibelakangan ini, serta munculnya sejumlah kandidat penggantinya, termasuk pelatih asal Yunani tersebut.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi mengonfirmasi kabar tersebut, dengan menyebutkan bahwa nama Donis termasuk dalam daftar calon pengganti Renard, yang dibahas oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi setelah tim nasional kalah dari Mesir dan Serbia dalam pertandingan persahabatan pada bulan Maret lalu.

Namun, klub Al-Khaleej membantah kabar tersebut melalui surat kabar yang sama, dengan menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi belum menghubungi klub terkait hal ini hingga saat ini.

Al-Khaleej menjelaskan, menurut surat kabar tersebut, bahwa Donis sedang menghabiskan liburannya di Yunani saat ini, di tengah upaya klub untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini.

Donis sebelumnya mengakui adanya negosiasi dengan Al-Khaleej untuk memperpanjang kontrak untuk periode tambahan, namun ia mengajukan beberapa syarat terkait tingkat sumber daya, penguatan skuad, dan fasilitas latihan.

Pelatih asal Yunani ini menunjukkan performa yang luar biasa bersama Al-Khaleej sejak awal musim ini, yang membuatnya menduduki peringkat kesepuluh dalam klasemen dengan raihan 31 poin, tujuh putaran menjelang akhir kompetisi.