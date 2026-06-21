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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Al-Jaber: Donis mengulangi bencana yang dialami Mancini saat melawan Spanyol!

G. Donis
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Yunani
Spanyol
Arab Saudi
AS
Tanjung Verde

Apa yang dikatakan legenda tim nasional Arab Saudi setelah kekalahan mengejutkan itu?

Sami Al-Jaber, legenda tim nasional Arab Saudi, mengungkapkan kemarahannya yang sangat besar setelah kekalahan mengejutkan dari Spanyol dengan skor (0-4), sambil menyalahkan pelatih timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis.

Al-Jaber mengatakan dalam wawancara di program "Nadina", "Perbedaan kualitas teknis antara kami dan Spanyol sangat besar, dan kami sudah menyadarinya sebelum pertandingan, namun Donis justru membuat tugas kami semakin sulit karena menerapkan formasi dengan lima bek."

Ia menambahkan: “Kami sebelumnya sudah mengkritik Mancini (mantan pelatih) karena mengandalkan taktik ini, dan Donis kembali mengulanginya, sehingga menimbulkan banyak masalah di lini belakang.”

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Dia melanjutkan: “Formasi ini membutuhkan waktu lama untuk diterapkan, dan melihat para pemain dari dalam lapangan akan memperjelas maksud saya; ada banyak kesalahan individu yang dilakukan tim nasional dan menyebabkan kebobolan gol.”

World Cup
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Cape Verde
CPV
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Saudi Arabia
KSA

Dia melanjutkan: “Kita harus melupakan apa yang terjadi dan fokus pada pertandingan melawan Cape Verde, karena pertandingan ini tidak kalah pentingnya dari pertandingan melawan Uruguay dan Spanyol. Cape Verde adalah tim yang kuat dan lolos dengan mengalahkan tim-tim besar di Afrika seperti Nigeria dan Kamerun, sehingga tidak boleh diremehkan.”

Sami Al-Jaber berpendapat bahwa perencanaan untuk Piala Dunia tidak berjalan baik sejak awal, di mana ia mengatakan: “Seharusnya persiapan tim nasional sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya, tetapi apa yang kita lihat tidaklah benar.”

Dia menambahkan: “Kurangnya kepercayaan diri menguasai para pemain timnas Saudi, dan hal itu terlihat dalam proses pengoperan bola. Kita harus fokus pada apa yang akan datang.”

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