Al-Hazm merusak rekor bersejarah Al-Ahli

Al-Hazm menggagalkan peluang Al-Ahli untuk mencetak rekor sejarah baru di Liga Profesional Arab Saudi, setelah berhasil menjebol gawang Al-Ahli dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada laga pekan ketujuh kompetisi.

Baca juga.. Video: Al-Ahli mengobati luka melawan Al-Hazm di malam bersejarah Toney

Al-Ahli sebenarnya berada di ambang pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah Liga Profesional, di mana mereka akan menjadi tim pertama yang mencetak 3 gol atau lebih sekaligus menjaga gawangnya tetap bersih dalam 4 pertandingan kandang beruntun, namun gol Al-Hazm menghalangi mereka untuk mencapai angka tersebut.

Al-Ahli sebelumnya telah membukukan catatan mencetak gol dan bertahan yang sama dalam 3 pertandingan kandang terakhir, setelah mengalahkan Al-Khaleej dengan tiga gol tanpa balas, kemudian menghancurkan Abha dengan empat gol tanpa balas, sebelum meraih kemenangan telak atas Al-Riyadh dengan lima gol tanpa balas.

Dengan hasil-hasil ini, Al-Ahli menyamai rangkaian terpanjang jenis ini dalam sejarah Liga Profesional, yang tercatat atas nama Al-Hilal, yang membukukan 3 pertandingan kandang beruntun dengan mencetak 3 gol atau lebih tanpa kebobolan satu gol pun sepanjang tahun 2015.

Gol Al-Hazm menjadi pukulan bagi pencapaian yang dinantikan, setelah menghentikan rangkaian Al-Ahli hanya pada 3 pertandingan, sehingga rekor bersejarah tersebut tetap jauh dari jangkauan Al-Ahli untuk saat ini, meskipun mereka berhasil menampilkan level serangan yang kuat dalam pertandingan-pertandingan terakhirnya di kandang sendiri.

Meski rekor itu lepas, Al-Ahli terus menegaskan kekuatan serangannya menghadapi Al-Hazm, setelah mencetak 3 gol, di antaranya dua gol dari pemain Inggris Ivan Toney, yang mengangkat torehannya menjadi 10 gol di Liga Roshn musim ini, sementara poin Al-Ahli tetap di angka 12 di posisi kelima.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"