Al-Ainaoui mendekati Bundesliga

Pemain internasional Maroko, Nail El Aynaoui, mendekati kepindahan dari Roma pada bursa transfer musim panas ini, seiring pergerakan klub Jerman, Leipzig, untuk mendatangkannya.

Menurut jaringan "Sky Sport", Leipzig semakin dekat merampungkan kesepakatan El Aynaoui, di saat sang pemain terus menarik minat klub-klub Eropa lainnya, setelah menjelma menjadi salah satu nama yang diburu di bursa transfer musim panas.

Nama pemain internasional Maroko itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Inggris, di antaranya Crystal Palace, Manchester United, dan Liverpool, yang menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan jasanya, sebelum Leipzig masuk dengan kuat dalam perburuan untuk mendatangkannya.

El Aynaoui, yang berusia 24 tahun, terikat kontrak dengan Roma hingga musim panas 2030, setelah bergabung dengan klub Italia tersebut pada musim panas 2025 dari klub Prancis, Lens, dalam sebuah transfer yang nilainya melampaui 23 juta euro.