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Al Ahly Umumkan Keputusan Resmi soal Masa Depan Mostafa Shobier

Transfers
Al Ahly SC vs Smouha SC
Al Ahly SC
Smouha SC
Premier League
M. Shobeir
Mesir

Ia menerima beberapa tawaran setelah tampil di Piala Dunia

Al Ahly Mesir mengumumkan pada hari Selasa ini perpanjangan kontrak kiper mereka, Mostafa Shobeir, sekaligus mengakhiri polemik seputar masa depan pemain yang menerima sejumlah tawaran usai tampil di Piala Dunia terakhir bersama Timnas Mesir.

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Al Ahly menyatakan dalam pernyataan resmi: "Mostafa Shobeir, kiper tim utama sepak bola klub Al Ahly, seusai latihan hari ini, memperpanjang kontraknya dengan klub hingga tahun 2029."

Pernyataan itu melanjutkan: "Hal itu terjadi dalam pertemuan yang mempertemukan pemain dengan Dr. Essam Seraj, kepala sektor kontrak, yang menyelesaikan seluruh prosedur administratif dan finansial sesuai dengan aturan klub dalam hal ini. Hal itu dilakukan dengan koordinasi penuh bersama Kapten Wael Gomaa selaku direktur sepak bola. Pemain menyatakan kebahagiaannya atas perpanjangan kontraknya dan melanjutkan perjalanannya bersama Al Ahly pada tahun-tahun mendatang."

Anda dapat membahas topik dan berita ini lebih mendalam di forum "Kooora"

Kontrak Mostafa Shobeir sebelumnya berakhir pada penghujung musim ini, dan bulan-bulan terakhir menyaksikan negosiasi antara kedua belah pihak sebelum tercapainya kesepakatan resmi.



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