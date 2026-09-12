Al Ahly Mesir mengetahui lawannya di Piala Konfederasi Afrika

Al Ahly Mesir mengetahui lawannya di babak 32 besar Piala Konfederasi Afrika, setelah Kitara dari Uganda memastikan lolos ke babak kualifikasi kedua, menyusul kemenangannya atas Mogadishu City dari Somalia dengan agregat dua leg pertandingan.

Kitara memastikan tiket lolos pada hari Sabtu ini, setelah mengulangi kemenangannya atas tim Somalia itu dengan skor dua gol tanpa balas pada pertandingan leg kedua, menegaskan kemenangannya di leg pertama dengan skor 2-1, dan mengakhiri laga dengan agregat (4-1).

Lolosnya Kitara ke babak kualifikasi kedua merupakan pencapaian bagi tim Uganda tersebut, yang baru menjalani penampilan keduanya di Piala Konfederasi, setelah mencatatkan penampilan perdananya di turnamen tersebut pada musim 2024-2025.

Kitara memesan tempat di kompetisi benua ini setelah menjuarai Piala Uganda, untuk melanjutkan perjalanan Afrikanya dengan menghadapi Al Ahly di babak berikutnya.

Pertandingan leg pertama antara Al Ahly dan Kitara dijadwalkan berlangsung pada salah satu hari, yaitu 16, 17, atau 18 Oktober mendatang, sementara tim Mesir akan menjadi tuan rumah pada leg kedua di Kairo pada salah satu hari, yaitu 23, 24, atau 25 di bulan yang sama.