Al-Ahly Mesir menemukan pengganti Aliou Diang

Dalam upayanya untuk kembali mendominasi kancah domestik dan memperkuat kehadirannya di tingkat kontinental, Al Ahly Mesir terus berupaya memperkuat skuadnya secara signifikan selama bursa transfer musim panas mendatang, sebagai bagian dari rencana komprehensif untuk membangun kembali tim dengan sebaik-baiknya.

Staf teknis dan manajemen klub menempatkan penguatan lini tengah sebagai prioritas utama pada fase mendatang, terutama setelah dipastikannya kepergian gelandang asal Mali, Aliou Diang, yang telah menyelesaikan proses transfernya ke klub Valencia di Spanyol, dan akan memulai kariernya di sana mulai musim depan.

Menurut laporan situs “Africa Foot”, Al Ahly masuk dalam daftar klub yang tertarik merekrut gelandang bertahan Pantai Gading, Cedric Jebou, yang kontraknya hampir berakhir bersama Etoile Sportive du Sahel, sehingga menjadikannya target yang relatif tersedia di bursa transfer.

Jebou sedang menjalani fase gemilang dalam karier sepak bolanya, setelah menampilkan performa menonjol di Liga Tunisia, di mana ia membuktikan diri sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya, berkat kemampuannya merebut bola, disiplin taktis, dan gaya bermain modern yang sesuai dengan tuntutan sepak bola masa kini.

Kemampuan sang pemain sejalan dengan kebutuhan Al-Ahly, yang berupaya mendatangkan pemain baru yang memadukan pengalaman dan keragaman, terutama dari benua Afrika, guna memastikan identitas tim tetap terjaga dan daya saingnya semakin kuat.

Di sisi lain, Etoile du Sahel tidak berniat melepaskan salah satu pilar utamanya dengan mudah, di mana klub Tunisia tersebut bergerak untuk memperbarui kontrak pemain dan memastikan kelangsungan kariernya, di tengah minat yang meningkat dari beberapa klub lain, yang menandakan persaingan sengit untuk mendapatkan pemain tersebut dalam waktu dekat.

Jebo memiliki karier profesional yang beragam; ia pernah membela Espérance Tunis, sebelum menjalani pengalaman di Eropa melalui status pinjaman ke Leuven, lalu pindah ke liga Amerika melalui Minnesota United, yang memberinya berbagai pengalaman di berbagai level.

Nilai pasar pemain ini saat ini mencapai sekitar 400 ribu euro, menurut situs “Transfermarkt”, angka yang dianggap terjangkau bagi Al Ahly, dan hal ini dapat mempercepat proses negosiasi jika sudah memasuki tahap resmi.

Dengan pertimbangan ini, kesepakatan tersebut masih terbuka untuk segala kemungkinan, di antara keinginan Etoile du Sahel untuk mempertahankan pemainnya, dan tekad Al Ahly untuk memperkuat skuadnya dengan pemain yang mampu membuat perbedaan, di musim panas yang tampaknya menjanjikan dalam hal pergerakan dan transfer.