Jurnalis Ahmed Shobier menegaskan bahwa Al Ahly telah mendekati penyelesaian sebuah transfer baru selama periode bursa transfer musim panas ini, seraya menyebutkan bahwa transfer tersebut sudah rampung sebesar 99,99%.

Al Ahly terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas, setelah merampungkan 4 transfer sejauh ini, dengan merekrut Aktay Abdullah dan Ali Mahmoud dari Enppi, di samping duo asing Moncef Bakrar dan Soufiane Bendjedida.

Mantan penjaga gawang Al Ahly dan timnas Mesir itu mengatakan, dalam pernyataannya melalui radio «On Sport FM»: «Transfer Mahmoud Salah hampir tuntas sebesar 99,9% untuk kepentingan Al Ahly».

Ia menambahkan: «Al Ahly tidak akan membayar sebesar 50 juta pound yang diminta Ghazl El Mahalla, tetapi klub telah mencapai kesepakatan yang mengharuskan pihak lawan melepaskan sebagian dari tuntutan finansialnya».

Karier Profesional Imam Ashour

Shobier menyinggung situasi Imam Ashour, gelandang Al Ahly, dan kemungkinannya untuk menjalani petualangan profesional di luar Mesir, seraya menegaskan bahwa sang pemain tengah melalui periode terbaik dalam karier sepak bolanya saat ini.

Ia mengatakan: «Imam Ashour tanpa diragukan lagi tengah melalui periode terbaik dalam karier sepak bolanya, dan tampil luar biasa di Piala Dunia. Sang pemain tidak bisa berbuat apa-apa selain bermain dan berlatih, dan karier profesional adalah rezeki dari Tuhan kita».

Ia melanjutkan: «Bukan berarti karena Al Ahly berkata tidak kepadamu soal karier profesional lalu klub itu menentangmu, ada pemain-pemain yang berkarier profesional tetapi urusan mereka tidak berjalan sesuai harapan, dan tidak semua orang adalah Mohamed Salah».

Al Ahly Bertahan dengan Lima Pemain

Ahmed Shobier juga mengungkap sikap Al Ahly terkait masa depan lima pemain, yaitu Imam Ashour, Mostafa Shobier, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, dan Marwan Attia, di tengah dikaitkannya nama sebagian dari mereka dengan tawaran untuk hengkang selama periode bursa transfer saat ini.

Shobier mengatakan: «Al Ahly tidak akan melepas satu pun dari kelima pemain itu kecuali jika imbalan finansialnya tidak bisa ditolak.. Saya tahu ada seorang pemain yang saya minta 30 juta dolar untuknya! Sikap Al Ahly jelas, dan tidak akan melepas satu pun pemain hengkang musim ini».