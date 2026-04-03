Al-Ahly menyetujui kepindahan pemainnya ke Spanyol

Para pendukung Al Ahly menanti-nanti masa depan salah satu pemain utama tim tersebut, setelah ia berada di ambang menjalani pengalaman bermain di luar negeri yang berpotensi membuka pintu bagi karier profesionalnya di Eropa.

Menurut laporan situs "Fi Al-Jol" Mesir, manajemen Al-Ahly telah menyetujui transfer pemain Bilal Attia ke klub Spanyol Racing Santander setelah musim ini berakhir, dengan kesepakatan akan diselesaikan secara resmi setelah tim menyelesaikan tiga pertandingan tersisa di turnamen pemuda.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Racing Santander sebelumnya telah menunjukkan minat untuk merekrut Attia, namun negosiasi terhenti sebelum akhirnya dilanjutkan kembali dengan sukses.

Pemain tersebut pernah menjalani masa percobaan bersama Hannover di Jerman, dan bermain bersama timnas Mesir U-17 di Piala Dunia U-17 di Qatar, sebelum tersingkir di babak 32 besar melawan Swiss.

Dengan langkah ini, Al Ahly melanjutkan kebijakan mendukung talenta mudanya dan memberi mereka kesempatan bermain di luar negeri untuk mendapatkan pengalaman serta mengasah keterampilan di liga-liga Eropa.

