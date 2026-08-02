Al Ahli Saudi melanjutkan negosiasi dengan pelatih asal Spanyol, Marcelino Garcia, untuk menangani tim utama sebagai suksesor pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, sebagai bagian dari persiapan klub menghadapi musim baru.

Menurut jurnalis Santi Aouna, manajemen Al Ahli menawarkan kontrak selama dua musim kepada Marcelino, dengan gaji tahunan mencapai 12 juta euro, dalam upaya meyakinkannya untuk memimpin proyek teknis yang baru.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa pelatih asal Spanyol itu antusias menjalani petualangan bersama Al Ahli, tetapi ia mengajukan satu syarat utama untuk merampungkan kesepakatan, yaitu diizinkan membawa seluruh staf kepelatihannya, hal yang kini tengah dibahas kedua belah pihak.

Baca Juga: Transaksi Menggemparkan, Apakah Mohamed Salah Menuju Atletico Madrid?

Santi Aouna menjelaskan bahwa salah satu anggota staf kepelatihan Marcelino masih ragu untuk pindah ke Arab Saudi, hal yang menyebabkan tertundanya tercapainya kesepakatan final hingga saat ini.

Di sisi lain, manajemen Al Ahli tidak berniat memperpanjang durasi negosiasi, karena diperkirakan akan membuka pintu perundingan dengan pelatih-pelatih lain dalam beberapa hari mendatang, apabila kesepakatan final dengan Marcelino tidak tercapai dalam waktu dekat.