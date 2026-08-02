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Al Ahly Mendekati Marcelino, Satu Syarat Menunda Pengumuman Resmi

M. Garcia
Al Ahli
Saudi Pro League
Spanyol
Arab Saudi

Pelatih asal Spanyol di ambang kesepakatan dengan Al-Raqi

Al Ahli Saudi melanjutkan negosiasi dengan pelatih asal Spanyol, Marcelino Garcia, untuk menangani tim utama sebagai suksesor pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, sebagai bagian dari persiapan klub menghadapi musim baru.

Menurut jurnalis Santi Aouna, manajemen Al Ahli menawarkan kontrak selama dua musim kepada Marcelino, dengan gaji tahunan mencapai 12 juta euro, dalam upaya meyakinkannya untuk memimpin proyek teknis yang baru.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa pelatih asal Spanyol itu antusias menjalani petualangan bersama Al Ahli, tetapi ia mengajukan satu syarat utama untuk merampungkan kesepakatan, yaitu diizinkan membawa seluruh staf kepelatihannya, hal yang kini tengah dibahas kedua belah pihak.

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Santi Aouna menjelaskan bahwa salah satu anggota staf kepelatihan Marcelino masih ragu untuk pindah ke Arab Saudi, hal yang menyebabkan tertundanya tercapainya kesepakatan final hingga saat ini.

Saudi Pro League
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Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Di sisi lain, manajemen Al Ahli tidak berniat memperpanjang durasi negosiasi, karena diperkirakan akan membuka pintu perundingan dengan pelatih-pelatih lain dalam beberapa hari mendatang, apabila kesepakatan final dengan Marcelino tidak tercapai dalam waktu dekat.

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