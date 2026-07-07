Al-Ahly Membuka Bursa Transfer dengan Hadiah Pertama untuk Ammouta

Al-Ahly memulai langkahnya dengan penuh semangat di bursa transfer musim panas, dan tidak menunggu lama setelah memperkenalkan manajer teknis barunya asal Maroko, Al-Hussein Ammouta. Klub ini secara resmi mengumumkan transfer pertamanya sebagai persiapan untuk musim baru, sebuah langkah yang menegaskan keinginan manajemen “Kastil Merah” untuk mempersiapkan tim lebih awal guna bersaing di semua kompetisi domestik dan kontinental.

Si Raksasa Merah telah menggelar, pada Selasa siang ini, konferensi pers di markas klub di Al-Jazira untuk memperkenalkan Al-Hussein Ammouta sebagai pelatih kepala tim utama sepak bola, di mana pelatih asal Maroko tersebut mengumumkan susunan staf teknisnya.

Tim teknis tersebut terdiri dari Hisham Zahid sebagai pelatih, Yasser Radwan sebagai pelatih, Joe Botvier sebagai pelatih kiper, dan Renato Buscarioli sebagai ahli program latihan, serta seorang analis kinerja yang diperkirakan akan tiba di Kairo dalam beberapa hari ke depan.

Setelah memperkenalkan staf teknis, Al-Ahly mengumumkan telah menyelesaikan kontrak dengan Ali Mahmoud yang didatangkan dari ENPPI dengan kontrak berdurasi lima musim, setelah Dr. Essam Sarajuddin, Kepala Divisi Kontrak klub, menyelesaikan semua prosedur keuangan dan administratif terkait kesepakatan tersebut.



Dewan Direksi Al-Ahly, yang dipimpin oleh Mahmoud Al-Khatib, sebelumnya telah mengumumkan penunjukan Wael Gomaa sebagai Direktur Sepak Bola menggantikan Walid Salah Al-Din, sebagai bagian dari staf teknis baru yang dipimpin oleh Al-Hussein Ammouta, yang mengambil alih tugas tersebut dari pelatih asal Denmark, Jes Torup.

Hal ini merupakan bagian dari persiapan Al-Ahly untuk menghadapi kompetisi musim baru, di mana tim ini akan berlaga di Liga Utama Mesir, Piala Mesir, dan Piala Konfederasi Afrika, di tengah upaya untuk memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain baru yang mampu meningkatkan peluangnya dalam memperebutkan semua gelar.