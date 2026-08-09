Pemain baru Al Ahly asal Aljazair, Mouncef Bakrar, kembali bergabung dengan skuad, setelah klub mengumumkan pada Minggu malam ini bahwa sang pemain telah bergabung dengan pemusatan latihan yang saat ini digelar di Spanyol, sebagai bagian dari persiapan tim menyongsong musim baru.

Al Ahly mengeluarkan pernyataan resmi pada Minggu malam ini, yang mengumumkan bergabungnya Mouncef Bakrar dengan kamp latihan tim di Spanyol, menyusul berakhirnya masa istirahat yang diperoleh sang pemain dalam beberapa hari terakhir.

Al Ahly menyatakan dalam pengumumannya: "Mouncef Bakrar asal Aljazair bergabung malam ini dengan pemusatan latihan yang saat ini digelar di Spanyol. Hal ini terjadi setelah berakhirnya masa istirahat yang diberikan oleh tim pelatih kepada sang pemain dalam rangka persiapan menghadapi musim baru."

Sebelumnya, Al Ahly telah merampungkan kontrak dengan Mouncef Bakrar yang datang dari klub Kroasia, Dinamo Zagreb, dengan kontrak berdurasi 3 musim, dalam rangka memperkuat skuad tim guna persiapan musim baru.

Nilai transfer tersebut mencapai 3 juta euro, ditambah 500 ribu euro lainnya sebagai insentif dan bonus yang terkait dengan klausul kesepakatan antara Al Ahly dan Dinamo Zagreb.

Tim pelatih Al Ahly berharap pemain asal Aljazair itu dapat menjadi tambahan kekuatan yang solid bagi tim, terutama dalam persiapan menjalani kompetisi musim baru di berbagai ajang.

Al Ahly akan menutup pemusatan latihan luar negeri mereka di Spanyol dengan pertandingan berbobot melawan Barcelona, dalam salah satu laga paling menonjol yang dijalani tim selama masa persiapan musim baru.

Al Ahly akan bertemu Barcelona di Stadion «Spotify Camp Nou» pada 19 Agustus mendatang, dalam ajang edisi ke-61 turnamen Piala Joan Gamper.

Laga melawan Barcelona ini mendapat perhatian besar, mengingat menjadi ujian berat bagi Al Ahly sebelum bergulirnya musim baru, di saat tim berupaya memanfaatkan pemusatan latihan luar negeri mereka semaksimal mungkin serta mempersiapkan seluruh pemain baru hasil rekrutan mereka.