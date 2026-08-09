Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
SOCCER EL PLAY-OFF GENK VS ZAGREB PREPARATIONSAFP

Diterjemahkan oleh

Al Ahly Akhiri Polemik soal Moncef dengan Sebuah Keputusan

Al Ahly SC
H. Ammouta
M. Bakrar
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Club Friendlies
Al Ahly SC vs ENPPI
ENPPI
Premier League
Spanyol
Mesir
Aljazair
Maroko

Manchester United menyambut kedatangan pemain barunya asal Aljazair di kamp latihan Spanyol

Pemain baru Al Ahly asal Aljazair, Mouncef Bakrar, kembali bergabung dengan skuad, setelah klub mengumumkan pada Minggu malam ini bahwa sang pemain telah bergabung dengan pemusatan latihan yang saat ini digelar di Spanyol, sebagai bagian dari persiapan tim menyongsong musim baru.

Al Ahly mengeluarkan pernyataan resmi pada Minggu malam ini, yang mengumumkan bergabungnya Mouncef Bakrar dengan kamp latihan tim di Spanyol, menyusul berakhirnya masa istirahat yang diperoleh sang pemain dalam beberapa hari terakhir.

Al Ahly menyatakan dalam pengumumannya: "Mouncef Bakrar asal Aljazair bergabung malam ini dengan pemusatan latihan yang saat ini digelar di Spanyol. Hal ini terjadi setelah berakhirnya masa istirahat yang diberikan oleh tim pelatih kepada sang pemain dalam rangka persiapan menghadapi musim baru."

Sebelumnya, Al Ahly telah merampungkan kontrak dengan Mouncef Bakrar yang datang dari klub Kroasia, Dinamo Zagreb, dengan kontrak berdurasi 3 musim, dalam rangka memperkuat skuad tim guna persiapan musim baru.

Nilai transfer tersebut mencapai 3 juta euro, ditambah 500 ribu euro lainnya sebagai insentif dan bonus yang terkait dengan klausul kesepakatan antara Al Ahly dan Dinamo Zagreb.

Club Friendlies
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
Premier League
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
ENPPI crest
ENPPI
ENP

Tim pelatih Al Ahly berharap pemain asal Aljazair itu dapat menjadi tambahan kekuatan yang solid bagi tim, terutama dalam persiapan menjalani kompetisi musim baru di berbagai ajang.

Al Ahly akan menutup pemusatan latihan luar negeri mereka di Spanyol dengan pertandingan berbobot melawan Barcelona, dalam salah satu laga paling menonjol yang dijalani tim selama masa persiapan musim baru.

Al Ahly akan bertemu Barcelona di Stadion «Spotify Camp Nou» pada 19 Agustus mendatang, dalam ajang edisi ke-61 turnamen Piala Joan Gamper.

Laga melawan Barcelona ini mendapat perhatian besar, mengingat menjadi ujian berat bagi Al Ahly sebelum bergulirnya musim baru, di saat tim berupaya memanfaatkan pemusatan latihan luar negeri mereka semaksimal mungkin serta mempersiapkan seluruh pemain baru hasil rekrutan mereka.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google