Klub Al Ahli resmi mengumumkan perekrutan Saeed Baatiya dari Al Fateh, dengan kontrak berdurasi 3 musim, sebagai bagian dari langkah-langkah "Al Raqi" untuk memperkuat skuadnya dengan elemen-elemen baru guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang akan datang, serta memperbanyak pilihan yang tersedia bagi staf teknis.

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Baatiya memiliki pengalaman yang bagus di Liga Roshn, setelah pada musim lalu tampil dalam 31 pertandingan bersama Al Fateh, 29 di antaranya dimulai sebagai starter, sehingga menampilkan performa yang mencolok baik dari sisi bertahan maupun fisik, dan menarik perhatian Al Ahli yang memutuskan untuk merampungkan kontrak dengannya.

Al Ahli menyambut pemain barunya, seraya berharap kesuksesan dalam perjalanannya bersama tim, dan agar ia mampu memberikan tambahan yang dinantikan serta berkontribusi bersama rekan-rekannya dalam mewujudkan target klub dan menyenangkan para pendukungnya pada periode mendatang.

Di sisi lain, Saeed Baatiya mengungkapkan kegembiraan besarnya atas rampungnya kepindahannya ke Al Ahli, seraya menegaskan bahwa mengenakan seragam salah satu klub terbesar di Benua Asia merupakan momen penting dalam kariernya, dan memberinya dorongan besar untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya.

Baatiya berkata: "Saya sangat senang bergabung dengan klub Al Ahli, salah satu klub terbesar di Benua Asia dari segi basis pendukung dan sejarah, dan saya berharap dapat mencurahkan segala yang saya miliki demi menyenangkan para pendukungnya dan meraih berbagai pencapaian."

Kepindahan Baatiya ke Al Ahli merupakan langkah baru dalam kariernya, di tengah harapannya untuk bersaing memperebutkan tempat inti di dalam tim, serta memanfaatkan pengalaman-pengalaman sebelumnya di Liga Roshn, sementara "Al Raqi" berharap sang pemain menjadi tambahan yang sesungguhnya bagi daftar skuadnya selama tiga musim mendatang.

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