Al-Ahli ikut bersaing... Bintang asal Maroko memanaskan persaingan bursa transfer di Jeddah

Al-Ahli Saudi secara agresif terjun ke dalam negosiasi untuk merekrut salah satu bintang tim nasional Maroko, sebagai langkah awal untuk mengikatnya selama jendela transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Pemain tersebut sempat dikaitkan dalam beberapa hari terakhir dengan kepindahan ke barisan Al-Ittihad, setelah penampilannya yang menonjol bersama Maroko di Piala Dunia 2026.

Menurut pengungkapan jurnalis Muhammad Al-Bakiri, "Al-Raqi" kini menjadi pesaing langsung dalam upaya merekrut Ezzedine Ounahi, gelandang timnas Maroko dan klub Spanyol Girona, selama jendela transfer musim panas ini.

Ounahi turut berkontribusi dalam membawa “Singa Atlas” melaju ke perempat final, sebelum tersingkir oleh Prancis dengan skor (0-2). Selain itu, gelandang Maroko ini juga berhasil mencetak dua gol dalam kemenangan telak atas Kanada dengan skor (3-0) di babak 16 besar, sehingga menegaskan kualitas teknisnya di ajang terbesar.

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Al-Ahly bukanlah satu-satunya klub yang menunjukkan minat pada Ounahi, karena nama pemain ini juga dikaitkan dengan beberapa klub Eropa, terutama Ajax Amsterdam dari Belanda. Namun, masuknya Al-Ahly ke dalam negosiasi memberikan dimensi baru pada kesepakatan ini, terutama mengingat keinginan klub untuk memperkuat lini tengah dengan pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman internasional.

Tampaknya Al-Ahly melihat Onahi sebagai pilihan ideal untuk menggantikan kepergian pemain asal Pantai Gading, Franck Kessié, yang menolak memperpanjang kontraknya.