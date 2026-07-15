"Aku penggemar berat Messi, tapi aku jadi membencinya"

Jack van Gelder adalah penggemar berat Lionel Messi, tapi selama Piala Dunia kali ini antusiasmenya agak berkurang. Wartawan dan penggemar sepak bola ini kecewa karena gelandang serang Argentina berusia 39 tahun itu seolah-olah dilindungi oleh wasit.

“Beberapa hari terakhir ini saya menyadari bahwa saya berpikir: wah, saya penggemar berat Messi, tapi sekarang saya mulai membencinya, sedikit,” akui Van Gelder pada Rabu saat berbincang dengan Radio 538.

“Bukan karena perilakunya sendiri. Tapi karena fakta bahwa dia selalu dilindungi. Saya merasa itu sangat menjengkelkan dan sebenarnya sangat aneh. Jadi, sebenarnya Anda berharap Inggris yang menang malam ini,” kata Van Gelder merujuk pada pertandingan semifinal di Atlanta yang banyak dibicarakan.

Komentator sepak bola berusia 75 tahun ini memang sudah lama mengagumi Inggris, terutama Jude Bellingham. “Dia benar-benar menonjol. Dan Harry Kane tentu saja pemain sepak bola yang fantastis. Tapi perhatikan juga malam ini, dan kamu pasti akan melihat—meski biasanya tidak terjadi saat aku menyebutnya—Elliot Anderson. Dia adalah gelandang yang baru saja dibeli oleh Manchester City seharga 135 juta euro. Ya, mereka masih punya dana cadangan.”

“Tapi dia juga pemain sepak bola yang luar biasa, di lini tengah Inggris. Saya selalu menekankan hal ini, di level mana pun: jika lini tengahmu solid, dan jika bagian tengah lini tengahmu solid serta seimbang, maka tim mana pun bisa berfungsi dengan baik,” demikian analisis Van Gelder terhadap tim asuhan Thomas Tuchel.

Pemenang pertandingan Inggris - Argentina akan menghadapi Spanyol di final pada Minggu mendatang. Tim Spanyol tampil mengesankan pada Selasa lalu dengan menang 0-2 atas Prancis di semifinal lainnya.