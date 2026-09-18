"Aku menonton Barcelona demi dirinya": Pengakuan mengejutkan dari dalam Atletico

Alex Baena, gelandang Atletico Madrid, tak menyembunyikan kekagumannya terhadap Barcelona dan bintang klub Katalan tersebut, Lamine Yamal, seraya menegaskan bahwa menonton pertandingan "Blaugrana" kini terkait erat baginya dengan melihat sang winger muda beraksi di lapangan.

Baena, yang sebelumnya pernah mengakui saat bermain bersama Villarreal bahwa bermain untuk Barcelona adalah "salah satu impian terbesarnya", kali ini berbicara tentang pilihannya untuk penghargaan Ballon d'Or, dan tak ragu menempatkan Lamine Yamal di puncak daftarnya.

Baena berkata: "Saya sangat jelas soal itu. Tiga terbaik menurut saya adalah Lamine, Rodri, dan Messi," sebelum menjelaskan sikapnya terhadap bintang Barcelona itu: "Pada akhirnya, bagi saya, Lamine adalah pemain terbaik di dunia."

Pemain Atletico Madrid itu juga memuji apa yang dipersembahkan Rodri bersama timnas Spanyol, di samping penghargaannya atas apa yang telah dilakukan Lionel Messi, sebelum mengungkapkan bahwa kekagumannya terhadap Lamine melampaui sekadar menonton pertandingannya bersama Barcelona.

Baena menambahkan: "Saya melihatnya berlatih begitu banyak musim panas ini. Ini adalah hal-hal yang tidak Anda lihat dilakukan oleh rekan setim mana pun," seraya menunjukkan bahwa menyaksikan winger Spanyol tersebut memberinya perasaan yang sama seperti yang ia rasakan ketika menonton Messi.

Gelandang Spanyol itu berkata: "Saya rasa dia termasuk sedikit orang yang membuat saya menonton pertandingan hanya demi mereka. Ini hanya terjadi pada saya dengan Messi, yang membuat saya menonton pertandingan untuk melihatnya bermain, dan hal yang sama terjadi pada saya dengannya."

Kekaguman Baena terhadap Lamine sampai pada tahap mengakui bahwa ia menonton Barcelona khusus demi dirinya, dengan berkata: "Saya menonton Barcelona demi dia, dan karena beberapa alasan lain, tetapi jika dia tidak bermain, akan sangat sulit bagi saya untuk menonton mereka."

Baena ungkap perkembangan kondisi Julian Alvarez

Baena juga berbicara tentang rekan setimnya di Atletico Madrid, Julian Alvarez, seraya menunjukkan membaiknya kondisi psikologisnya setelah masa sulit yang ia lalui selama musim panas.

Ia berkata: "Saya melihatnya jauh lebih baik secara emosional. Pada akhirnya, itu adalah proses yang sangat sulit yang ia lalui, terutama pada level pribadi," seraya menegaskan bahwa para pemain Atletico berusaha mendukungnya sepanjang periode lalu.

Ia menambahkan: "Kami berusaha membantunya sebisa mungkin, dan selalu memahaminya," sebelum mengungkapkan bahwa penyerang Argentina tersebut mulai memulihkan kondisi mentalnya secara bertahap.

Baena menutup pembicaraannya dengan berkata: "Sekarang dia sangat baik, dan menantikan akhir tahun serta membantu kami sebisa mungkin. Setiap hari dia lebih banyak tersenyum bersama rekan-rekan setimnya, dan pada akhirnya inilah yang terpenting."