"Aku bisa membayangkan kamu pasti berpikir: 'Pergi saja ke neraka, Koeman!'"

Jika Bart Verbruggen harus meninggalkan pemusatan latihan karena cedera, maka Justin Bijlow mungkin akan dipertimbangkan oleh pelatih tim nasional Ronald Koeman sebagai penggantinya. Namun, Valentijn Driessen, yang meliput Piala Dunia untuk De Telegraaf, memiliki keraguan tersendiri terkait kemungkinan pemanggilan kiper Genoa tersebut.

Verbruggen mengalami cedera dalam laga persahabatan melawan Uzbekistan (2-1) dan harus digantikan oleh Mark Flekken di menit-menit akhir. Koeman akan mengevaluasi kondisi fisik Verbruggen bersama staf medis Oranje dalam beberapa hari ke depan, menjelang laga pembuka melawan Jepang di Piala Dunia.

''Mungkin masih ada harapan pada Bijlow,'' kata Driessen pada Selasa dalam segmen video koran pagi. ''Tapi di sisi lain, saya juga bisa membayangkan jika Anda berpikir: kamu sudah mengecewakan saya dua kali. Sekarang giliranmu sendiri yang terjebak dalam masalah.''

''Saya bisa membayangkannya. Karena Bijlow sudah pernah mengalami Piala Dunia sebagai kiper ketiga. Dan itu adalah minggu-minggu yang sangat panjang. Itu benar-benar tidak membuatmu senang. Dari luar, semua orang berpikir itu hebat. Tapi jika kamu harus duduk di bangku cadangan selama lima minggu, itu tidak menyenangkan,'' kata Driessen bahwa dia akan memahaminya jika Bijlow dengan tegas menolak tawaran Koeman.

Pengamat Oranje itu melanjutkan: ''Jika itu alasan Joey Veerman, bahwa dia sulit duduk di bangku cadangan selama lima minggu. Maka saya juga bisa membayangkannya. Dan kamu bisa bilang: ada bonus yang menarik di sana. Tapi kamu sedang bersama sekelompok jutawan. Mereka tidak peduli dengan 138.000 euro yang kamu dapatkan jika tersingkir di perempat final.”

Secara normal, Verbruggen akan pulih tepat waktu untuk pertandingan grup melawan Jepang pada hari Minggu. Selain itu, Koeman juga memiliki Flekken dan Robin Roefs, yang dipanggil setelah musim yang kuat sebagai penjaga gawang di Sunderland.

Bijlow (28) telah tampil dalam delapan pertandingan internasional bersama timnas Belanda, dengan debutnya pada 2021. Penampilannya terakhir untuk Oranje terjadi pada 2023, saat kalah 2-3 dari Italia dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Nations League.