Hans Kraay junior sama sekali tidak memahami kritik yang terus-menerus ditujukan kepada kapten Timnas Belanda, Virgil van Dijk, demikian ia sampaikan dalam kolomnya untuk Voetbal International. Bek Liverpool ini semakin sering mendapat kritik musim ini, termasuk saat membela Timnas Belanda.

"Saya benar-benar lelah dengan semua omong kosong yang ditujukan kepada Van Dijk," kata Kraay. "Setelah lima pertandingan musim ini bersama Liverpool, para analis Inggris menyebutnya sebagai bek tengah terbaik sepanjang masa di Premier League. Enam pertandingan kemudian, menurut para analis yang sama, dia tiba-tiba tidak bisa melakukan apa-apa lagi."

Kraay tidak mengerti tren ini di Inggris dan berpendapat bahwa kita di Belanda tidak boleh ikut-ikutan. "Sudahkah saya bilang bahwa saya sangat lelah dengan hal itu? Kita di Belanda sebaiknya tidak ikut-ikutan dengan omong kosong Inggris yang konyol dan berlebihan itu."

Kesimpulannya tentang pemain yang telah 93 kali membela timnas ini jelas. "Van Dijk memang luar biasa. Ia mencetak gol 1-0 dengan sundulan yang secara teknis sangat indah setelah umpan silang yang bagus dari Gravenberch."

"Dan pada gol 2-2 Jepang, begitu banyak kesalahan yang terjadi pada Reijnders, Van de Ven, dan ya, juga pada Virgil. Kita harus lebih menghargai Virgil van Dijk daripada meremehkannya," demikian kesimpulan sang analis.

Kebijakan pergantian pemain pelatih nasional Ronald Koeman juga menjadi pembahasan. Mengenai hal itu, Kraay kurang setuju, dan berpendapat bahwa hal ini memengaruhi hasil akhir.

"Saya merasa sayang bahwa, ketika Anda memimpin 2-1 di babak kedua dan tahu bahwa Jepang akhirnya harus dan akan menyerang, Anda justru menarik semua pemain yang memberikan kedalaman dari tim. Karena itulah yang terjadi dengan Koopmeiners digantikan oleh Summerville yang luar biasa dan Memphis menggantikan Malen."