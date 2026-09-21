Akhirnya, Raphinha Pecahkan Teka-teki Anehnya Bersama Barcelona

Dalam sebuah kejadian yang bahkan tidak terjadi di klub-klub amatir, pemain Barcelona asal Brasil, Raphinha, salah satu bintang terbaik La Liga, menjalani dua tahun penuh tanpa agen.

Kini, bintang Blaugrana itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dengan langkah yang akan menjadi pembuka jalan bagi perpanjangan kontraknya dan menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Barcelona.

Raphinha tak lagi sekadar seorang winger, melainkan telah menjadi rujukan menyerang utama Barcelona dan pemain terbaik di La Liga tanpa tanding bagi banyak orang, dan itu berkat Hansi Flick yang mendobrak segala aturan dan menemukan posisi ideal untuknya sebagai penyerang murni.

Menjelang usianya yang ke-30, pemain Brasil ini tengah menjalani puncak karier sepak bolanya setelah periode pertama yang sulit di Camp Nou, kemudian periode kedua yang gemilang sebagai partner Lamine Yamal dan Robert Lewandowski.

Dan hari ini, setelah kepergian pemain Polandia itu dan tidak adanya perekrutan penyerang super oleh klub, tugas memimpin lini serang Barcelona jatuh sepenuhnya ke pundaknya, dan responsnya sungguh menakjubkan.

Paradoks Deco

Yang aneh dalam kisah ini adalah bahwa Raphinha tiba di Barcelona dengan agen berupa Deco sendiri, direktur olahraga Barca saat ini, yang mengurus urusan pribadinya, sebelum ia terpaksa melepaskannya akibat konflik kepentingan yang jelas setelah keduanya bergabung bersama ke klub.

Dan sejak saat itu, menurut surat kabar Spanyol "AS", Raphinha tetap tanpa agen hingga hari ini, dalam situasi yang tidak pantas bagi bintang sekelasnya, terlebih negosiasi sebesar ini membutuhkan seorang penasihat tepercaya yang mengelola masa depannya.

Surat kabar Spanyol itu mengutip sumber-sumber di dalam Barca, bahwa Raphinha diperkirakan akan mengumumkan nama agen barunya dalam beberapa hari mendatang setelah banyak agen papan atas menariknya, sebuah langkah yang jelas dan perlu, sebab pemain dengan nilai sepertinya tidak mungkin terus tanpa "super agen" yang melindunginya.

Surat kabar itu menyoroti bahwa tugas pertama agen baru itu akan jelas: memperpanjang kontrak yang berakhir pada Juni 2028 dan menempatkannya pada level yang pantas dengan apa yang direpresentasikan Raphinha bagi klub saat ini, secara finansial maupun olahraga.

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Meskipun tiba di musim panas 2027 tanpa perpanjangan bisa menjadi masalah dalam kondisi lain, keinginan keduanya sama: Raphinha ingin bertahan dan Barcelona ingin ia melanjutkan, dan sudah dimulai pekan ini kontak-kontak pertama untuk membuka jalan.