Klub Inggris Manchester United mengumumkan kesepakatan untuk mendatangkan pemain asal Kamerun, Carlos Baleba, dari Brighton, selama periode transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah maraton negosiasi yang panjang.

Klub tersebut menegaskan melalui situs resminya bahwa penyelesaian transfer ini "masih tunduk pada prosedur pendaftaran", dalam sebuah langkah yang membuka jalan bagi kemunculan gelandang tersebut dengan seragam Manchester United.

Baleba, yang berusia 22 tahun, menandatangani kontrak dengan Manchester United yang berlaku hingga Juni 2031, dengan adanya opsi yang memungkinkan klub memperpanjang kontrak untuk satu musim tambahan.

Baleba dianggap sebagai salah satu gelandang paling menonjol di Liga Inggris belakangan ini setelah membuktikan dirinya dengan kuat bersama Brighton, yang bersamanya ia tampil dalam 31 pertandingan di Liga Utama musim lalu.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Manchester United menyebutkan dalam pernyataannya bahwa selama musim 2024-2025 Baleba menempati peringkat keenam di antara gelandang di Liga Inggris dalam hal jumlah tekel dan intersep, serta menempati peringkat keempat dalam jumlah membawa bola ke depan per 90 menit.

Pada musim lalu, pemain tersebut masuk dalam 8% terbaik pemain Liga Inggris dalam jumlah tekel dan intersep, serta menempati posisi dalam 1% terbaik pemain dalam merebut bola kedua.

Penampilan Baleba berkontribusi membantu Brighton menempati posisi yang lolos ke ajang Liga Konferensi Eropa.

Bergabungnya pemain asal Kamerun ini ke Manchester United merupakan bagian dari upaya memperkuat lini tengah tim, dengan harapan menjadi tambahan yang kuat bagi susunan pemain Manchester United selama musim baru.

Baca juga:

"Di bawah standar dan berpihak kepada Los Blancos": Terungkap wasit pertandingan Real Madrid dan Sociedad