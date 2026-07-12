Akhirnya, Inggris... Takdir memberi Messi kesempatan baru setelah 21 tahun

Semifinal Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pertandingan yang selama ini menjadi bagian yang hilang dalam karier internasional Lionel Messi, karena ia akan menghadapi tim nasional Inggris untuk pertama kalinya dengan seragam Argentina, saat kedua tim bertanding Rabu mendatang di Atlanta, Amerika Serikat.

Pertandingan ini dianggap sebagai salah satu laga klasik terbesar dalam dunia sepak bola, terutama setelah pertarungan bersejarah antara kedua tim di perempat final Piala Dunia 1986, ketika Diego Armando Maradona memimpin Argentina meraih kemenangan (2-1) dengan mencetak dua gol, salah satunya melalui sentuhan tangan.

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Meskipun karier Messi sudah panjang, Inggris tetap menjadi satu-satunya tim besar yang belum pernah dihadapinya bersama "La Albiceleste", baik dalam pertandingan resmi maupun persahabatan, atau bahkan di level tim junior, hingga akhirnya semifinal yang dinanti-nantikan ini akhirnya memberinya kesempatan untuk bertanding melawan Inggris.

Lebih dari 40 ribu pembaca situs "TyC Sports"Argentina telah memilih, dalam jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 2024, timnas Inggris sebagai lawan besar Eropa terbaik yang ingin mereka saksikan melawan Argentina, dalam pertandingan persahabatan, sebelum akhirnya pertarungan tersebut terwujud, namun dalam ajang yang jauh lebih besar, yaitu semifinal Piala Dunia.

Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi dalam pertandingan persahabatan yang digelar pada 12 November 2005 di kota Jenewa, Swiss, di mana Messi memang ikut dalam rombongan tim nasional, namun ia menontonnya dari tribun penonton karena sedang menjalani skorsing, setelah diusir dari lapangan dalam penampilan internasional pertamanya melawan Hongaria.

Saat itu, Messi berusia 18 tahun, dan menyaksikan timnas negaranya unggul 2-1 melalui gol Hernán Crespo dan Roberto Ayala, setelah Wayne Rooney mencetak gol penyama sementara untuk Inggris, sebelum tim Inggris membalikkan keadaan dalam waktu 5 menit melalui dua gol yang dicetak Michael Owen, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan mereka (3-2).