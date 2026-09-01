Bintang internasional Maroko, Nael El Aynaoui, dengan cepat menutup lembaran kontroversi setelah memastikan kepindahannya ke Liga Jerman pada detik-detik terakhir bursa transfer, untuk memulai babak baru dalam kariernya usai melewati jam-jam menegangkan yang sempat mengancam kegagalan kesepakatan.

Klub Leipzig mengumumkan penyelesaian kontrak dengan El Aynaoui yang datang dari Roma dengan status pinjaman, sebuah langkah yang mengakhiri ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya selama jam-jam terakhir bursa transfer.

Klub Jerman itu menyatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa: "Bintang Piala Dunia bergabung dengan Leipzig. Pemain internasional Maroko berusia 25 tahun ini pindah dengan status pinjaman dari klub Roma, dengan Leipzig memegang opsi pembelian sebagai bagian dari kesepakatan."

Klub itu menegaskan: "Gelandang setinggi 1,85 meter ini akan mengenakan kostum bernomor 21."

El Aynaoui sebelumnya telah menjalani tes medis sebagai persiapan penyelesaian transfer, sebelum muncul laporan mengenai adanya masalah yang mengancam menggagalkan kesepakatan, setelah tampaknya kesepakatan antara Roma dan Leipzig sudah hampir final.

Namun, klub Jerman itu berhasil melewati berbagai kendala dan menuntaskan kesepakatan, sehingga memperoleh jasa pemain berusia 25 tahun tersebut, yang bersiap menjalani pengalaman pertamanya di Liga Jerman.

Kepindahan El Aynaoui ini datang setelah satu musim bersama klub Italia tersebut, di tengah persaingan ketat untuk posisi lini tengah, dengan kehadiran nama-nama seperti Niccolo Pisilli, Bryan Cristante, dan Manu Koné, yang membuat peluang pemain Maroko itu untuk mendapatkan menit bermain reguler menjadi semakin sulit.

Marcel Schäfer, direktur olahraga Leipzig, mengatakan: "Dengan bergabungnya Nael El Aynaoui, kami mendapatkan seorang pemain yang benar-benar cocok dengan gaya bermain dan karakteristik kami. Ia adalah pemain yang sangat aktif, dengan semangat tinggi saat tanpa bola, serta mampu memberikan vitalitas dan kreativitas di lini tengah berkat kemampuannya yang tinggi dalam menguasai bola."

Ia melanjutkan: "Nael pandai memaksakan dominasinya, baik dengan bola maupun tanpa bola, dan mampu menutupi area luas di lapangan. Di Piala Dunia, ia kembali membuktikan kemampuannya untuk menampilkan yang terbaik di level tertinggi."

Ia menambahkan: "Di usia 25 tahun, Nael memiliki pengalaman yang besar, dan masih banyak ruang untuk berkembang di depannya. Kami telah memantaunya selama bertahun-tahun, dan mengikuti perkembangannya dari dekat. Karena itu, kami senang atas bergabungnya dia dengan Leipzig."

Di sisi lain, Nael El Aynaoui mengatakan kepada situs resmi Leipzig: "Klub Leipzig memiliki reputasi yang sangat baik, dan gaya bermainnya - dengan semangat tinggi, dinamika, dan ambisinya dalam penguasaan bola - benar-benar cocok dengan saya dan sesuai dengan kekuatan saya. Saya sangat menantikan untuk bergabung dengan Leipzig, mengenal kotanya, serta menghadapi tantangan-tantangan mendatang di Liga Jerman, Liga Champions Eropa, dan Piala Jerman."

Ia menambahkan: "Pembicaraan dengan perwakilan klub dan Martin Demichelis sangat meyakinkan sejak awal, sehingga memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Saya sangat bersemangat menghadapi tantangan baru ini, dan tidak sabar untuk bermain bersama tim, serta ingin segera berkontribusi dalam mewujudkan tujuan kami."

Menurut laporan-laporan yang mendahului pengumuman resmi, Leipzig membayar 4 juta euro untuk peminjaman tersebut, sekaligus memegang opsi membeli kontrak El Aynaoui seharga 25 juta euro pada akhir musim.