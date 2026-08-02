Klub Ajax Amsterdam menetapkan syarat finansial untuk melepas winger Belgianya, Mika Godts, ke Paris Saint-Germain yang berupaya keras merampungkan transfer tersebut pada musim panas ini.

Paris Saint-Germain ingin memperkuat skuadnya dengan sejumlah transfer baru untuk tetap berada di puncak setelah meraih gelar Liga Champions Eropa dua kali secara beruntun.

Dari sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa winger Ajax itu telah menegosiasikan syarat-syarat kepindahannya yang potensial ke klub Paris tersebut dan mencapai kesepakatan, dan kini yang tersisa hanyalah persetujuan Ajax.

Surat kabar itu menambahkan bahwa klub Belanda tersebut berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan Godts, tetapi mereka menyadari bahwa jika klub Prancis itu mencapai jumlah tertentu (60 juta euro), maka tidak ada yang akan menghalanginya untuk pergi.

Jordi Cruyff, direktur olahraga Ajax, menyatakan kemarin Sabtu keinginannya agar Godts bertahan satu musim lagi di Amsterdam karena mereka "membutuhkannya", tetapi media lokal melaporkan hari ini Minggu bahwa kesepakatan antara pemain dan Paris Saint-Germain telah rampung.

Surat kabar Spanyol itu berkomentar: "Dengan kata lain, Godts ingin pergi. Dan ketika seorang pemain ingin pergi, sulit untuk mencegahnya".

Surat kabar Belanda "De Telegraaf" mengindikasikan bahwa Ajax kemungkinan besar akan menyetujuinya karena 60 juta euro adalah jumlah yang besar.

Surat kabar itu menambahkan bahwa jika Ajax dan Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan, Godts akan menandatangani kontrak hingga pertengahan tahun 2031 atau 2032 di Stadion "Parc des Princes".

Agen pemain tersebut, Niels de Jonk, mengatakan kepada surat kabar itu: "Kami akan menemukan solusi".