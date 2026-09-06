Yan-Christian Dreesen, CEO klub Bayern Munich, berbicara mengenai rumor yang mengelilingi masa depan bintang Prancis, Michael Olise, selama periode transfer musim panas terakhir. Ia juga menyinggung negosiasi perpanjangan kontrak pemain internasional Inggris, Harry Kane.

Dreesen mengatakan, dalam pernyataan kepada situs "SPORT1" Jerman, tentang rumor yang mengaitkan Olise dengan kepergian dari Bayern: "Ini sama sekali tidak benar. Itulah sebabnya saya mengatakannya secara terbuka. Ini sama sekali tidak benar. Kami tidak memiliki tawaran apa pun di atas meja. Dan kami selalu mengatakan bahwa kami tidak tertarik."

Ia melanjutkan: "Inilah sikap kami sepenuhnya. Olise sangat penting bagi tim ini. Ia memesona di atas lapangan."

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Mengenai kemungkinan menjamin kelanjutan Olise bersama Bayern setelah musim panas mendatang, ia berkata: "Memberikan janji dalam hal ini adalah perkara yang rumit. Dan apakah kami akan mampu mempertahankannya secara permanen, itu adalah hal yang akan kami bahas kembali pada musim panas."

Sebelumnya, sejumlah laporan media telah membahas, pada awal musim panas ini, keinginan Real Madrid untuk merekrut bintang Prancis tersebut.

Dreesen juga berbicara tentang masa depan Harry Kane, dengan mengatakan: "Hubungan kami tenang. Sudah jelas bahwa kedua pihak menginginkannya (perpanjangan)."

Dan mengenai apakah durasi kontrak menjadi titik perselisihan dalam negosiasi perpanjangan, Dreesen menjawab: "Itu adalah salah satu detail kecil yang tidak akan saya bahas di sini."

Raksasa Bavaria itu saat ini bersiap membuka perjalanannya di edisi baru Liga Champions Eropa, dengan menghadapi tamunya, Bodo/Glimt dari Norwegia, Kamis mendatang.

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