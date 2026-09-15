Bintang West Ham, Tomas Soucek, menerima ancaman keras dari salah satu suporter Millwall menjelang derby yang dinanti-nantikan antara kedua tim asal London tersebut pada akhir pekan ini.

West Ham akan bertandang ke Stadion The Den pada Sabtu mendatang di ajang Championship, tempat kedua tim akan bertemu untuk pertama kalinya dalam 14 tahun, dalam sebuah laga yang secara luas dianggap sebagai salah satu persaingan paling sengit dalam sepak bola Inggris.

Pemain internasional Ceko Soucek, yang berusia 31 tahun, mengalami cedera pergelangan kaki dan belum tampil bersama West Ham musim ini, tetapi ia mendukung tim asuhan pelatih Nuno Espirito Santo dari tribun.

Meski demikian, gelandang itu diperingatkan agar menjauh dari Stadion "The Den" oleh salah satu suporter Millwall dalam sebuah pertemuan singkat di tempat umum, sebagaimana diberitakan surat kabar "Daily Mail" Inggris.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Soucek diperingatkan dengan ucapan: "Kalau aku melihatmu di The Den pada Sabtu mendatang, akan kurobek wajah sialanmu, dasar bajingan".

Pertandingan-pertandingan sebelumnya antara Millwall dan West Ham pernah diwarnai aksi rasisme yang menyasar para pemain dari suporter kedua tim, sementara seorang suporter berusia 44 tahun ditikam pada bagian dadanya ketika kedua tim bertemu di ajang Piala Liga pada Agustus 2009.

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