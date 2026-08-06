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Ajax vs Shelbourne di TV: tonton pertandingan ini secara live gratis di sini

Ajax vs Shelbourne
Ajax
Shelbourne
Conference League Qualification

Ajax akan menghadapi Shelbourne FC pada Kamis malam di babak kualifikasi ketiga Conference League. Kick-off di Johan Cruijff ArenA yang sudah terjual habis dijadwalkan pukul 20.00 dan pertandingan dapat disaksikan secara langsung di televisi maupun melalui streaming gratis.

Laga ini akan disiarkan oleh Ziggo Sport. Pelanggan Ziggo bisa menyaksikan langsung aksi klub Amsterdam itu mulai pukul 20.00 di kanal 14.

Para pencinta sepak bola yang tidak berlangganan Ziggo juga tidak perlu melewatkan Ajax - Shelbourne. Melalui Ziggo Sport Free, pertandingan ini bisa di-streaming dengan akun gratis.

Pelanggan Ziggo Sport Totaal memiliki beberapa opsi untuk mengikuti laga ini. Pertandingan dapat disaksikan di Ziggo melalui kanal 401, di KPN pada kanal 233, dan di Odido pada kanal 160, sementara aplikasi Ziggo Sport Totaal juga tersedia.

Ajax lolos dengan meyakinkan ke babak kualifikasi ketiga setelah menyingkirkan FK Vojvodina dalam dua leg. Tim asal Serbia itu dikalahkan 4-1 baik pada leg pertama maupun leg kedua, sehingga Ajax melaju dengan agregat 8-2.

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Shelbourne menyingkirkan Nõmme Kalju FC dari Estonia pada putaran sebelumnya. Klub Irlandia itu menang 5-2 di kandang dan karena itu tetap lolos meski kalah 2-1 pada leg kedua.

Tim tamu sedang menjalani musim yang sulit di kompetisi domestik dan saat ini berada di posisi kelima. Shelbourne juga kalah 1-0 dari tim papan bawah Waterford akhir pekan lalu.

Pelatih Ajax, Míchel Sánchez, bisa menurunkan Marc ter Stegen, Julian Brandt, dan Tolu Arokodare saat menghadapi Shelbourne. Ketiga rekrutan baru itu sudah didaftarkan tepat waktu ke UEFA dan karena itu berhak tampil pada pertemuan pertama melawan lawan asal Irlandia tersebut.

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