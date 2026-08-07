Ajax terbuka untuk melepas Youri Baas jika ada tawaran bagus yang datang musim panas ini. Menurut pengamat klub Mike Verweij dari De Telegraaf, bek berusia 23 tahun itu agak menjadi pihak yang dikorbankan di Amsterdam.

Verweij membahas situasi tersebut dalam podcast Kick-off, yang juga menyinggung kemungkinan kepergian Josip Sutalo. Bek Kroasia itu, menurut media dari negaranya, telah menerima beberapa tawaran, termasuk proposal dari Benfica.

“Saya juga mendengar bahwa masih ada beberapa pemain lain yang boleh pergi dan Ajax bahkan bersedia mempertimbangkan tawaran untuk Youri Baas jika itu datang,” tambah Verweij.

Menurut jurnalis tersebut, posisi Baas di dalam skuad telah berubah sejak kembalinya Daley Blind. “Baas tampaknya sedikit menjadi pihak yang dikorbankan,” kata Verweij, yang pada saat yang sama menegaskan bahwa pelatih Míchel Sánchez menaruh kepercayaan pada bek berkaki kiri itu.

“Kami juga berbicara dengan Míchel Sánchez setelah pertandingan melawan Shelbourne dan dia sangat percaya pada Baas. Dia benar-benar menyukainya.”

Meski ada kepercayaan itu, Ajax tidak menutup kemungkinan penjualan jika ada klub peminat yang datang dengan proposal menarik. “Saya memang berpikir bahwa jika ada tawaran bagus untuknya, maka penjualan juga akan bisa dibicarakan,” simpul Verweij.

Baas sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan PSV, tetapi transfer ke Eindhoven tidak realistis. “Kecuali mereka datang dengan sekantong besar uang,” kata Verweij soal kemungkinan upaya PSV. “Saya pikir Ajax ingin menjualnya ke siapa pun, kecuali kepada rival-rival di Belanda.”