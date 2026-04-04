Ajax tiba-tiba menghadapi hambatan besar dalam perebutan pelatih Míchel

Ini akan menjadi tantangan besar bagi Jordi Cruijff untuk mendatangkan Míchel sebagai pelatih baru Ajax. Pelatih Girona saat ini menikmati gaji yang sangat besar di Spanyol, yang menjadi hambatan potensial bagi klub asal Amsterdam tersebut.

Jurnalis transfer Matteo Moretto dari RadioMarca melaporkan pekan ini bahwa Ajax sedang berusaha merekrut Míchel. Mike Verweij membantah laporan tersebut atas nama De Telegraaf, namun sudah pasti bahwa pelatih asal Spanyol itu telah lama menjadi incaran Ajax.

Seberapa konkret minat tersebut saat ini masih belum jelas. Yang pasti, merekrut Míchel bukanlah tugas yang mudah. Kontraknya di Girona akan berakhir, namun pertanyaannya adalah apakah ia bersedia mengurangi gajinya untuk posisi di Amsterdam.

Menurut pakar keuangan dan pengamat Ajax, José de la Verde, gaji Míchel saat ini berkisar antara tiga hingga empat juta euro per tahun, demikian ia laporkan di X. Sebagai perbandingan: gaji tertinggi yang pernah diterima pelatih Ajax adalah tiga juta euro, yang saat itu diraih oleh Erik ten Hag.

Gaji tinggi Míchel di Girona dapat dijelaskan: klub tersebut merupakan bagian dari City Football Group, yang secara finansial mendukung kesuksesan olahraga. Pada musim 2024/25, Míchel bahkan membawa Girona ke Liga Champions.

Apakah Cruijff bersedia mengalokasikan dana sebesar itu untuk seorang pelatih, masih menjadi pertanyaan. Selain itu, Míchel hampir selalu membawa asisten tetapnya, Salva Fúne, yang dapat semakin meningkatkan biaya.

Míchel bukanlah satu-satunya kandidat untuk posisi pelatih di Ajax. De Telegraaf melaporkan minggu ini bahwa Cruijff diperkirakan juga akan menghubungi Pep Guardiola. Selain itu, Xavi sebelumnya dikaitkan dengan klub asal Amsterdam tersebut.