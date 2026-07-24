Míchel tertawa pada Kamis saat ditanya di Ziggo Sport soal Marc-André ter Stegen. Bahwa ada ketertarikan kepada kiper FC Barcelona itu, tidak bisa dibantah oleh pelatih Ajax tersebut.

"Kabar itu sudah diketahui semua orang," kata Míchel dengan senyum di wajahnya, sesaat sebelum laga Eropa melawan FK Vojvodina. "Itu pemain yang kami minati. Tapi dia belum ada di sini."

"Satu-satunya yang bisa saya katakan adalah saya senang dengan para kiper yang memang sudah ada. Saya terus bekerja untuk meningkatkan Ajax. Soal transfer, Jordi Cruijff tahu apa yang kami butuhkan," jelas sang pelatih, melempar tanggung jawab kepada direktur teknik Ajax itu.

Ajax ingin merekrut Ter Stegen dengan status pinjaman dari Barcelona, dan menanggung sebagian dari gajinya. Namun, karena masalah fiskal, hingga kini belum ada perjanjian peminjaman yang ditandatangani oleh kedua klub.

Mundo Deportivo melaporkan pada Selasa bahwa Ajax mulai kehilangan kesabaran terhadap Ter Stegen. Di sisi lain, ada harapan bahwa kiper Jerman (34) itu tetap akan diperkenalkan di Amsterdam dalam waktu dekat.

"Kami di Ajax mengincar opsi terbaik yang memungkinkan. Dan saya senang dengan skuad yang ada saat ini," ujar Míchel, yang sangat percaya pada para pemain yang sudah memulai musim baru.