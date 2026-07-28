Ajax tengah mengupayakan pemulangan Edson Álvarez

Ajax sedang serius mengupayakan kembalinya Edson Alvarez, demikian dilaporkan Mike Verweij pada Selasa. Pemain Meksiko itu bahkan sudah melakukan pembicaraan dengan direktur teknik Jordi Cruijff.

Menurut pengamat Ajax dari De Telegraaf itu, kesepakatan ini akan menjadi rumit. Ajax juga menghadapi persaingan ketat dari Real Sociedad, yang juga ingin mendatangkan pemain Meksiko tersebut.

West Ham United ingin melepas Álvarez pada musim panas ini. Klub itu masih meminta 15 juta euro untuk jasanya. Ajax siap membayar jumlah tersebut, tetapi sebenarnya harus lebih dulu menjual pemain.

Karena transfer keluar belum berjalan deras, klub sudah lama menunggu untuk mendekati Álvarez, tetapi kini Ajax harus bertindak seiring persaingan dari Real Sociedad yang kian sengit.

Direktur teknik Jordi Cruijff sudah berbicara dengan gelandang bertahan tersebut, yang pada periode pertamanya di Ajax telah 147 kali mengenakan seragam klub Amsterdam itu. Ia mencetak 13 gol dan menyumbang enam assist.

Menurut Verweij, 'kunci' untuk negosiasi ini mungkin terletak pada fakta bahwa West Ham United masih berutang 14 juta euro dari 38 juta euro kepada Ajax untuk Álvarez. "Namun, kabarnya Ajax lebih memilih menciptakan ‘dana perang’ mereka sendiri lewat transfer ketimbang memajukan termin pembayaran terakhir dari West Ham United," tulis Verweij.



Real Sociedad telah mengajukan tawaran 7,5 juta euro untuk 50 persen hak transfer. Opsi itu juga sedang dikaji Ajax. Ajax juga mempertimbangkan kemungkinan peminjaman, tetapi West Ham lebih tidak menginginkannya.







