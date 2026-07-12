Ajax, serangan yang luar biasa: striker andalan Simone Inzaghi telah didatangkan

Marcos Leonardo ke Ajax, sudah pasti: kesepakatan lisan telah tercapai untuk penyerang asal Brasil tersebut, yang akan bergabung dengan klub Belanda itu pada musim depan.





PENYERANG SIMONE INZAGHI - Kesepakatan antar klub telah diselesaikan dengan Al Hilal yang menerima dana sebesar 25 juta euro, sementara persyaratan pribadi juga telah disepakati secara lisan. Para pengacara sedang bertukar dan memeriksa dokumen-dokumen, namun sang penyerang telah diberi izin untuk menjalani tes medis bersama Ajax. Lahir pada tahun 2003, mantan pemain Santos dan Benfica ini telah bermain di tim asuhan Simone Inzaghi sejak tahun 2024.



