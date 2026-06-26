Ajax secara resmi berhasil mendatangkan pemain baru kedua pada bursa transfer musim panas ini

Ajax telah merekrut Jano Monserrate. Gelandang Atlético Madrid tersebut saat ini berada di Amsterdam dan akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030, demikian dilaporkan oleh Voetbal International dan Marca.

Pada hari Rabu, AS dan Marca telah melaporkan bahwa Ajax sedang dalam tahap negosiasi lanjutan terkait transfer Monserrate. Kini, kesepakatan tersebut telah tercapai.

Monserrate masih terikat kontrak selama satu tahun lagi di ibu kota Spanyol, tempat ia melakukan debutnya di tim utama musim lalu. Ia telah tampil dalam dua pertandingan bersama Atlético 1.

Monserrate yang berusia 20 tahun adalah seorang gelandang serang yang sebelumnya pernah membela timnas Spanyol U-19.

Monserrate diduga merupakan pemain yang direkomendasikan oleh direktur teknis Jordi Cruijff. Pejabat tersebut memiliki jaringan yang kuat di Spanyol, tempat ia dibesarkan dan kemudian bekerja selama bertahun-tahun.

Belum diketahui secara pasti berapa tepatnya jumlah yang dibayarkan Ajax kepada Madrid untuk jasa sang pengatur serangan ini. Ia merupakan rekrutan musim panas kedua Cruijff setelah Fouad Zahouani.