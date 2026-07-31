Ajax resmi berpisah dengan gelandangnya

Kian Fitz-Jim resmi meninggalkan Ajax untuk bergabung dengan Torino, demikian diumumkan klub Amsterdam itu. Gelandang tersebut masih terikat kontrak di Johan Cruijff ArenA hingga musim panas tahun depan. Sebelumnya sudah diketahui bahwa Ajax akan menerima tiga juta euro untuk transfer ini.

Ajax berterima kasih kepada Fitz-Jim atas tahun-tahunnya di klub dan mendoakannya sukses besar dalam tantangan barunya di Serie A. Kutipan dari pemain yang hengkang itu tidak dipublikasikan.

Pada Selasa, Gianluca di Marzio sudah menulis bahwa Ajax sedang bernegosiasi dengan Torino soal transfer sang gelandang. Namun, ia tidak menyebutkan nominalnya.

Nicola Schira justru menyebutkannya. Menurutnya, Ajax dan Torino mencapai kesepakatan soal biaya transfer sebesar empat juta euro. Untuk Fitz-Jim, sudah disiapkan kontrak hingga pertengahan 2030.

Fitz-Jim total tampil 72 kali untuk tim utama juara rekor Belanda itu. Dalam periode tersebut, ia mencetak tujuh gol dan menyumbang dua assist. Ia juga sempat dipinjamkan Ajax ke Excelsior untuk waktu singkat, dengan total memainkan dua belas pertandingan.

Torino sendiri belum mengumumkan kedatangan pemain Ajax tersebut. Klub baru Fitz-Jim itu mengakhiri musim lalu di peringkat dua belas Serie A.