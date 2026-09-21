Valentijn Driessen tidak senang dengan level VriendenLoterij Eredivisie musim ini. Dalam kolomnya diDe Telegraafia tidak terkesan dengan cara klub-klub Belanda menampilkan diri, termasuk di Eropa. Ajax juga tak luput dari kritik: menurut Driessen, tim itu seharusnya berterima kasih kepada wasit karena tidak kalah 3-2 dari Excelsior, setelah sebuah penalti luput dari perhatian.

"Sejauh ini itu tidak membuat Anda senang. Konfirmasi bahwa kualitasnya melaju mundur, Anda dapatkan ketika klub-klub Belanda tampil di panggung Eropa." Driessen menyoroti hasil-hasil klub Belanda. PSV bermain imbang melawan Shakhtar Donetsk, Feyenoord kalah dari FC Barcelona, NEC dan AZ bermain di Liga Europa, sementara Ajax dan FC Twente tampil di Conference League.

"Yang membuat semua hasil ini semakin menyakitkan adalah sebagian besar klub ini berada di papan atas Eredivisie. Eredivisie di mana secara garis besar terjadi pembelahan dua. Di belakang AZ, Feyenoord, PSV, FC Twente, dan Ajax, bola bisa bergulir ke segala arah," tulis kolumnis itu.

"Levelnya kerap menyakitkan mata. Siapa pun yang mengikuti ADO Den Haag-Cambuur selama sembilan puluh menit atau menonton pertandingan Sparta atau PEC Zwolle atau Telstar, kadang layak mendapat penghargaan. Hanya saja klub-klub itu memang sering kali tidak bisa lebih baik. Namun bahkan pada AZ-Telstar, Feyenoord-ADO Den Haag, PSV-Fortuna Sittard, FC Twente-Telstar, atau Ajax-Heerenveen, Anda tidak dimanjakan oleh lima besar."

Pria 63 tahun asal Westland itu melihat PSV kehilangan 'status tak terkalahkan' setelah kekalahan dari FC Twente (3-2), sementara Ajax seharusnya menang setidaknya 6-2 atas Excelsior (2-2). "Mereka boleh berterima kasih kepada wasit Jannick van der Laan - yang sama seperti VAR, melewatkan penalti untuk tim Rotterdam - karena mereka tidak kalah 3-2."

AZ adalah pemuncak klasemen Eredivisie, tetapi Driessen mempertanyakan bagaimana situasinya setelah klub Alkmaar itu bermain di Liga Europa dan melawan Feyenoord, FC Twente, dan Ajax selepas jeda internasional. "Nanti akan terlihat apakah Jordy Clasie dan sepupu-sepupunya benar-benar akan memainkan peran penting dalam perburuan gelar juara liga."

Feyenoord kembali meraih kemenangan telak saat menghadapi FC Utrecht (5-0). Meski begitu, menurut Driessen, klub Rotterdam itu belum perlu berpesta terlalu dini. "Giovanni van Bronckhorst bersama Go Ahead Eagles baru menghadapi satu lawan dari papan kiri. Namun timnya memang tampak mulai menemukan ritme tertentu, yang secara mengganggu terputus oleh jeda internasional," pungkasnya.