Ajax menurunkan lini tengah yang sangat mengejutkan saat menghadapi Heracles

Ajax akan menghadapi Heracles Almelo pada Sabtu ini, yang sebagai tim juru kunci di klasemen Eredivisie sangat membutuhkan poin. Susunan pemain tim asal Amsterdam tersebut telah diumumkan oleh pelatih Óscar García, yang memberikan tempat starter pertama kepada Ko Itakura yang telah pulih sejak 17 Januari.

Maarten Paes sering mendapat kritikan, namun tetap akan menjaga gawang Ajax saat melawan Heracles. Anton Gaaei (kanan) dan Lucas Rosa (kiri) menjadi bek sayap, sementara Josip Sutalo dan Youri Baas membentuk duet bek tengah. Takehiro Tomiyasu telah pulih dari cedera dan duduk di bangku cadangan.

Jorthy Mokio menandatangani kontrak baru bersama Ajax pada Kamis dan berharap dapat menampilkan performa yang kuat di Almelo. Itakura kembali ke starting eleven sebagai gelandang, sementara Oscar Gloukh mendapat kesempatan baru sebagai nomor 10. Sean Steur pindah ke bangku cadangan.

Steven Berghuis kembali bermain di posisi sayap kanan yang sudah dikenalnya, dengan Mika Godts yang bertugas menciptakan ancaman di sayap kiri. Wout Weghorst, yang mencetak gol melawan FC Twente, menjadi ujung tombak serangan Ajax melawan mantan klubnya.

Susunan Pemain Heracles Almelo: belum diumumkan

Susunan Pemain Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Itakura, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts